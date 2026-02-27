A través de las cámaras de seguridad del municipio de Valledupar, y que son monitoreadas por la Policía Metropolitana, fue capturado en flagrancia un presunto expendedor de estupefacientes en la carrera 25 con calle 54, del barrio Tierra Prometida, en esta capital.

De acuerdo, con las autoridades el continuo seguimiento a las cámara de seguridad pudieron observar como el individuo estaría expendiendo sustancias psicoactivas en inmediaciones de una cancha del sector. Al llegar las unidades policiales, al sospechoso lo trasladaron al CAI del barrio San Jorge, donde evidenciaron que tenía en su poder ocho pequeñas bolsas con base de coca.

En el procedimiento también fue incautada una motocicleta y dinero en efectivo producto de la venta de los estupefacientes que portaba al momento del procedimiento policial. El capturado fue informado de sus derechos como persona detenida y puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, informó que la articulación entre el monitoreo permanente por parte de los operadores de las cámaras CCTV y la reacción oportuna de las patrullas permitió neutralizar esta actividad ilícita que afecta la seguridad y convivencia ciudadana.