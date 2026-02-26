La aerolínea estatal Satena informó en las últimas horas que ya se encuentra habilitada la ruta Medellín- Valledupar, sin escalas. Indicaron que la venta de tiquetes se encuentra disponible desde el 25 de febrero en curso, para ser usados desde el 29 de marzo al 26 de abril, y seguidamente se continuará con la venta.

Los vuelos partirán desde el aeropuerto Olaya Herrera, en la capital de Antioquía, hacia el aeropuerto Alfonso López Pumarejo, en Valledupar.

Las tarifas vigentes son de lanzamiento, por $281.300, para el trayecto desde Antioquia, mientras que el vuelo de regreso desde la capital cesarense hacia Medellín tiene un valor desde $274.600.

Es de indicar que Valledupar ya está conectada vía aérea hacía varias ciudades del país, a diferencia de Bogotá, frecuencia que únicamente es operada por Avianca.

También está la ruta Valledupar – Barranquilla, con vuelos los días martes, jueves y sábados, operados por las aeronaves ATR-72, de fabricación franco-italiana, de Satena.

