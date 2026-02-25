Una multa de más de 1.200 millones de pesos le fue impuesta a Impoamericana Roger S.A.S., la empresa encargada de suministrar los polémicos carrotanques a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que debían suministrar agua potable a zonas apartadas del departamento de La Guajira.

La Superintendencia de Sociedades fue la encargada de sancionar a la compañía el pasado 19 de febrero en el marco de una investigación adelantada por actos de corrupción, con fundamento en lo previsto en la Ley 2195 de 2022, según expusieron.

“La actuación se originó en el suministro de cuarenta (40) vehículos tipo carrotanque a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en virtud de la Orden de Proveeduría SMD-CTQ-192-2023 del 12 de octubre de 2023, por un valor total de cuarenta y seis mil ochocientos millones de pesos ($46.800.000.000), en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica declarada en el departamento de La Guajira”, explicaron.

La superintendencia estableció que Impoamericana Roger fue responsable por la transgresión de disposiciones relacionadas con actos de corrupción por lo que procedió a multarla con $1.298.795.622 e imponerle otras sanciones.

La sociedad le fue declarada la inhabilidad para contratar con el Estado; le ordenaron la remoción de los administradores; prohibieron recibir subsidios del Gobierno por el término de 10 años y la publicación de la parte resolutiva de la sanción en un diario de amplia circulación nacional.

“La entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial y de manera especial, con la promoción de la ética corporativa y la lucha contra la corrupción, como pilares para consolidar una cultura de legalidad e integridad en el ámbito empresarial”, señaló Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades.

Impoamericana Roger es una empresa de venta de material de ferretería y carne de animales muertos para el consumo humano, sin embargo, le pagaron 46.800 millones de pesos para la adquisición de los 40 vehículos.