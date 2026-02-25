El Ministerio del Trabajo dio a conocer para comentarios un proyecto de decreto que define las reglas para el traslado de los ahorros de quienes decidieron pasar del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

La iniciativa establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán transferir a Colpensiones la totalidad de los recursos acumulados en la cuenta individual del afiliado. Es decir, no solo el capital aportado, sino también los rendimientos financieros generados y cualquier valor adicional causado hasta la fecha en que se haga efectivo el giro.

Asimismo, el documento fue publicado en medio de la implementación parcial de la Reforma Pensional, proceso que permanece suspendido de manera general por decisión de la Corte Constitucional.

¿Qué plantea el proyecto de decreto?

El proyecto indica que, una vez el afiliado formalice su decisión de traslado del RAIS al Régimen de Prima Media, las AFP estarán obligadas a enviar a Colpensiones el 100 % del saldo existente en la cuenta individual.

Esto incluye:

El capital acumulado por concepto de aportes.

Los rendimientos financieros obtenidos.

Los valores adicionales generados hasta la fecha del traslado efectivo.

La disposición cobijaría a quienes aprovecharon la llamada ‘ventana de traslado’ contemplada en la reforma pensional.

Suspensión parcial de la reforma

Aunque la Reforma Pensional está suspendida mientras la Corte Constitucional revisa posibles irregularidades en su trámite, el alto tribunal autorizó la aplicación de dos artículos específicos. Entre ellos se encuentra el artículo 76, que regula los traslados entre regímenes.

Esta norma permite que las personas a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión puedan cambiarse entre el régimen privado (RAIS) y el público (Régimen de Prima Media), según consideren más favorable su situación. Antes de la reforma, ese grupo tenía limitaciones para efectuar el cambio.

Según datos en el mismo documento, 119.632 afiliados ya se han trasladado desde fondos privados hacia Colpensiones bajo esta disposición.

El punto de discusión

Uno de los aspectos que ha generado debate es el parágrafo del artículo 76, el cual señala que el ahorro de cada afiliado trasladado seguiría siendo administrado por los fondos privados hasta que la persona obtuviera su pensión.

No obstante, el proyecto de decreto propone que las AFP giren de inmediato la totalidad de los recursos a Colpensiones, lo que modificaría esa dinámica.

Esta diferencia ha despertado cuestionamientos sobre si el decreto reglamentario podría ir más allá de lo establecido en la ley aprobada por el Congreso, especialmente en lo relacionado con la administración de los recursos.

Recursos en juego

De acuerdo con cifras del Ministerio de Trabajo, durante 2023 los traslados sumaron 12,9 billones de pesos dentro de una nómina total de 47,2 billones. En 2024, el monto ascendió a 15,3 billones frente a 55,5 billones en nómina.

Aunque el documento no detalla cuánto dinero tendría que transferirse finalmente a Colpensiones, cálculos preliminares apuntan a que la cifra podría superar los 15 o incluso 20 billones de pesos, dependiendo del número definitivo de afiliados que se acogieron al traslado y del saldo acumulado en cada cuenta.