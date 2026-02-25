Con el fin de demostrar su apoyo a los Programas de Inversión en Seguridad Nacional de Colombia, el Congreso de los Estados Unidos ha reactivado este martes parte de las ayudas económicas que ofrecía al país.

El anunció lo dio a conocer la Embajada de Colombia en Estados Unidos mediante un comunicado de prensa, en el cual agradeció el apoyo bipartidista e informó para qué fines serán destinados dichos recursos económicos.

“USD 25 millones para apoyar a las comunidades afrocolombianas e indígenas incluidas las organizaciones de base comunitaria- y USD 15 millones para iniciativas de derechos humanos en Colombia”, precisó la entidad.

Este apoyo, según indicó la Embajada, contribuye fuertemente con el presupuesto general de la nación para 2026, aprobado y promulgado el pasado 3 de febrero del año en curso, y reafirma el apoyo que el país norteamericano aún mantiene con Colombia.

“La Embajada de Colombia valora y aprecia profundamente el sólido apoyo bipartidista expresado por el Congreso de los Estados Unidos a la “relación duradera y estratégica entre los Estados Unidos y el pueblo de Colombia”, tal como se refleja en la Ley de Asignaciones Presupuestales para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados del Año Fiscal 2026″, se lee en el comunicado.

Finalmente, la entidad concluye su comunicado asegurando que este nuevo acuerdo demuestra la firmeza del respaldo que EE. UU. aún mantiene con el país en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y reconoce la importancia de su labor en el avance de los objetivos compartidos.

“El acuerdo bipartidista también reafirma el firme respaldo del Congreso de los Estados Unidos a la cooperación continua con las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional, reconociendo su papel central en el avance de los objetivos compartidos en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y gobernanza”, concluye el documento.