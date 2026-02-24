En las últimas horas el Gobierno nacional expidió el decreto mediante el cual impone un arancel del 30 % a productos ecuatorianos. Se trata de 23 partidas arancelarias (desagregadas en 73 subpartidas) de productos importados desde Ecuador. Asimismo, la medida establece restricciones al ingreso terrestre de varias mercancías por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.

Los aranceles surgen como respuesta a la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de imponer un arancel igual a productos colombianos, argumentando falta de cooperación en las fronteras para la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales.

Según el decreto, la decisión del Gobierno ecuatoriano habría generado una “grave tensión internacional” y un desequilibrio en las condiciones de comercio bilateral.

Por su parte, el Gobierno colombiano señaló que el arancel impuesto por Quito podría provocar una caída de hasta el 97 % en las exportaciones hacia ese país, lo que representaría pérdidas cercanas a los 1.803 millones de dólares, además de un fuerte impacto en regiones como Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Bolívar y Cundinamarca.

El nuevo arancel colombiano aplica a productos como el arroz, banano bocadillo, plátano, aguacate Hass, papa, cebolla, tomate, fríjol, maracuyá, coco, y productos pesqueros como la trucha y el camarón.

Cabe señalar que en ciertos casos el decreto no prohíbe la importación en su totalidad, pero limita su ingreso por vía terrestre, permitiéndolo únicamente por transporte marítimo o aéreo.