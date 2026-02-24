Las familias del Atlántico viven una especie de bonanza en uno de los artículos infaltables en la canasta familiar: el queso, que ha reducido drásticamente su valor en las últimas semanas producto de varias situaciones.

Jorge Rodríguez, director de la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte (Asoganorte), explicó a EL HERALDO los factores que han influenciado la caída en el valor del queso en el departamento.

“En esta época, por lo general, el precio está al alza, pero este año se ha disminuido. En este momento, la industria que recopilaba la mayor cantidad de leche a nivel regional, unos 300 mil litros, ya no funciona y se están yendo al mercado informal”, explicó.

En pocas palabras, derivados lácteos como la mantequilla, suero, yogurt y el mismo queso son fabricados por la industria local.

“Lo que hacen es que esa leche toda se transforme en queso costeño o criollo. El mercado local se ha saturado de queso, lo cual, por la gran oferta, dependemos de ese mercado informal, con precios de leche a la baja, lo cual afecta la compra de insumos, materias primas, alimentos para el ganado en esta época, y lo que también nos preocupa es que hemos detectado también ingresos de algunos quesos del vecino país de Venezuela. De igual forma, desde Caquetá se está trayendo queso”, comentó.

Además, la cantidad de lluvia lo que ha hecho es que las vacas den más leche de lo normal: “Desde mediados del mes de septiembre se vienen presentando lluvias de la región Caribe, que anteriormente no existían. Y eso además hace que exista una oferta de forraje, donde nuestras vacas siguen produciendo leche”.

Cambio en el precio

Rodríguez calcula que en la última semana el precio del queso ha bajado más del 20 %.

“Yo creo que la tendencia puede seguir siendo a la baja. El precio del kilo, para las semanas anteriores, estaba entre 28 mil y hasta 30 mil pesos para los mayoristas. Según cifras de investigación que hemos hecho, el precio por kilo está de 16 mil a 17 mil pesos”, explicó el líder gremial a EL HERALDO.

Y añadió que “la canasta familiar se beneficia. Es importante porque pueden consumir más queso las familias de nuestra región, pero afecta el bolsillo de los principales productores porque el precio de producción se les paga muy bajo, lo cual no compensa los gastos de los insumos”.