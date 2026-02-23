Rosalba Amaranto, presidente de la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia, anunció que en próximas horas podrían tomar la determinación de realizar plantones masivos en contra de la Nueva EPS debido a los reiterativos incumplimientos de esa entidad en la entrega de medicamentos para la población que sufre de enfermedades graves.

Lea más: Establecen horario especial por Semana Santa en la Administración Central del Distrito

La mayoría de los casos giran en torno a medicina anticonvulsiva, vital para mantener la salud de los pacientes, especialmente los niños que sufren de diferentes patologías delicadas.

Amaranto señaló que “todavía no hemos decidido día ni hora porque la señora gerente de la Nueva EPS nos dio una cita para este martes. Vamos a conversar con ella. Si no se resuelven los problemas, pues nos toca irnos por vía de hecho”, anunció.

Según explicó Amaranto, la situación “está grave, no solamente en los niños en condición de discapacidad. Hay muchos niños y personas que también tenemos en la asociación, adultos mayores también, que están pasando muy difícil su situación de calidad de vida digna porque no entregan pañales, no entregan medicamentos, no entregan cirugía, no hay nada. Entonces esto hace muy difícil la situación, peor aún de lo vivimos con Coomeva que fue bastante tedioso, bastante fuerte”.

“Esto nuevamente se repite en la historia: el paseo de la muerte con las EPS. Entonces nosotros necesitamos seguir alzando la mano como asociación, pero no vamos a permitir en el caso de los niños en condición de discapacidad que nos afecten de esa manera. Estamos dispuestos a irnos por las vías de hecho”, agregó.

En la actualidad “afectados por la falta de entrega, desde agosto y octubre, hay más de 36 niños. Pero en términos generales hay muchos más, que por ejemplo, tienen pendientes de uno y dos meses”.

Lea más: Reportan bloqueos en avenida Murillo, a la altura del barrio Los Cocos

Y señaló que la situación se ha vuelto insostenible “desde agosto se han agudizado más las cosas y al día de hoy están terribles ¿Cómo es posible que un niño que convulsione continuamente dejen de darle un medicamento que saben que es la vida para ellos? Eso es imposible, eso no puede seguir así. Y esto no tiene ningún tipo de presentación, nadie responde por esto. Entonces yo creo que es el momento de nosotros también continuar con estas vías de hechos para que se solucionen estos problemas de fondo”.