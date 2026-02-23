Un bloqueo se registra a estas horas de la mañana en ambas calzadas de la avenida Murillo, a la altura de la parada de buses de Coochofal, en el barrio Los Cocos.

La protesta, liderada por residentes del sector, busca hacer un llamado a las autoridades por la falta de suministro de agua potable en los últimos días.

En ese sentido, los manifestantes han quemado llantas y bloqueado el corredor vial con palos de madera.

Según se puede observar en algunos videos que circulan por redes sociales, el personal de la fuerza pública ya se encuentra en la zona para tratar de darle solución al asunto.

De igual manera, una comisión de la Triple A se desplazó hasta la zona para buscar alternativas a corto plazo que permitan la vuelta a la normalidad en el tráfico vehicular.

Sin embargo, los residentes del sector exigen una pronta solución de las autoridades y la presencia de mandatarios locales.

Cabe resaltar que algunos habitantes también han puesto de presente que el crecimiento de barrios subnormales con conexiones ilegales genera afectaciones a los usuarios normalizados.

Hasta el momento, solo algunas motocicletas han logrado circular por la zona, pero los vehículos particulares y buses se mantienen sin paso por la vía.

Ante este panorama, se recomienda a los usuarios tomar vías alternas para llegar a sus trabajos o para movilizarse por este sector.