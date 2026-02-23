La Alcaldía de Barranquilla estableció un horario laboral especial y otorgó descanso compensado en la Administración Central del Distrito con ocasión de la Semana Santa a través del Decreto 0076 de 2026.

El acto administrativo señala que la decisión se adopta en el marco de las facultades legales del despacho del alcalde y en concordancia con las disposiciones que regulan la jornada laboral de los servidores públicos, con el propósito de facilitar espacios de integración familiar y participación en las actividades propias de la Semana Mayor, sin afectar la prestación del servicio público.

El decreto establece un horario laboral de compensación previo, mediante el cual los servidores de la Administración Central deberán cumplir jornadas adicionales destinadas a reponer el tiempo correspondiente al descanso compensado que será concedido durante la Semana Santa.

La compensación previa irá desde este martes 24 de febrero hasta el 27 de marzo, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.La atención al público en la Administración Central del Distrito, desde este 24 de febrero hasta el 27 de marzo, en días hábiles, se realizará en jornada continua en el horario de 8:00 a.m. a 5.00 p.m.

Los servidores públicos distritales tendrán descanso compensado y las actividades laborales y de atención al público no se prestarán los días lunes 30 y martes 31 de marzo, y el miércoles 1 de abril de 2026.

Quedan excluidos de esta medida aquellos servidores distritales que prestan servicios de salud, seguridad y prevención, inspecciones de policía, comisarías de familia, oficinas de los corregidores, centros de rehabilitación masculino y femenino, y Cuerpo Oficial de Bomberos, los cuales prestarán sus servicios en sus jornadas habituales.