La Defensoría del Pueblo indicó que adelanta una investigación ante un presunto caso de acoso laboral en el que está involucrada una contratista de la entidad.

A través de un comunicado, la Defensoría explicó que una comisión de la sede nacional realizará visita a la regional Atlántico con el fin de recaudar información, activar las rutas de atención y protección y garantizar un abordaje integral desde un enfoque de derechos.

“Manifestamos nuestra solidaridad y respeto hacia ella y su entorno cercano en este momento difícil. Reconocemos la gravedad de la situación y la sensibilidad humana que merece.”, se lee.

“Desde el conocimiento del caso, en el que se señalan presuntas situaciones de acoso laboral, la Defensoría ha dispuesto el despliegue de acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional.”, añade.

La entidad señaló que se han dispuesto los canales institucionales de acompañamiento para garantizar que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos pueda ser escuchada.

La Defensoría manifestó que trabaja por el esclarecimiento de los hechos y que además colaborará con las autoridades, con el propósito de tomar las acciones correspondientes cuando se tengan los resultados de la investigación.

“Trabajaremos por el esclarecimiento de los hechos, colaboraremos con las autoridades competentes y, con base en los resultados de las actuaciones en curso, se adoptarán las medidas a que haya lugar.”

Por último, la entidad hizo un llamado a la “prudencia, al respeto y a la responsabilidad” en el tratamiento de la grave denuncia de acoso.

Serían más de 10 casos de acoso laboral

El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindehep) denunció presuntos casos de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico.

Por medio de un comunicado, revelaron el caso de una funcionaria identificada como Martha de la Cruz, quien se encuentra en grave estado de salud, situación que estaría asociada a meses de presuntas violencias y acoso laboral en el entorno institucional.

“Esta situación resulta especialmente alarmante al encontrarse en su quinto mes de embarazo, condición que activa un deber reforzado de protección, cuidado y actuación diligente por parte de la entidad. La ausencia de medidas oportunas, eficaces y preventivas, pese al deterioro progresivo de su salud y a las alertas conocidas, resulta inaceptable.”, se lee en el comunicado.

Además, el sindicato expuso que existen más de denuncias por presunto acoso laboral en la Defensoría del Pueblo - Regional Atlántico.

“Según información conocida por este sindicato, existirían más de diez (10) denuncias por presunto acoso laboral en la Defensoría del Pueblo - Regional Atlántico, sin que se evidencien acciones estructurales, correctivas y preventivas suficientes. La reiteración de estas situaciones permite advertir la posible existencia de un patrón de violencia laboral que afecta de manera desproporcionada a mujeres trabajadoras.”, expresa.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a que, desde la posesión de la actual Defensora Regional en abril de 2025, se haya acumulado, en un corto periodo, un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes, situación incompatible con la misión constitucional de la Defensoría del Pueblo y con los estándares mínimos de derechos humanos en el ámbito laboral.”, añade.

SINDHEP denuncia grave acoso laboral en la @DefensoriaCol Regional Atlántico. La vida de Martha de la Cruz y su embarazo de 5 meses están en riesgo por violencia institucional y negligencia.

Además, el sindicato advierte que la permanencia en el cargo de la actual Defensora Regional resulta insostenible mientras se mantenga el cúmulo de denuncias y no se adopten decisiones inmediatas, eficaces y transparentes que garanticen imparcialidad y protección a las trabajadoras.