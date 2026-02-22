El presidente Gustavo Petro cuestionó este domingo a los órganos de control en el país, de cara a las elecciones presidenciales, y señaló que el sistema electoral aún no se ha fortalecido en las últimas tres décadas. Además denunció incumplimientos en el cambio del software de cómputo de votos.

Leer más: Dos ciudades de Honduras prohíben eventos de la comunidad ‘therian’ en espacios públicos

Según el jefe de Estado la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil no han robustecido el sistema electoral para garantizar que no haya fraude, y calificó de “burda y completamente falaz” la afirmación de estos órganos de control sobre el fortalecimiento de dicho sistema.

“Es mentira que hace tres décadas se fortalece el sistema electoral, es una mentira a toda Colombia, burda, completamente falaz. Han caído dos códigos electorales aprobados por el congreso y tumbados por la justicia”, manifestó Petro, a través de su cuenta de X.

Asimismo, recordó que hace 10 años, por sentencia de la sala plena del Consejo de Estado, el alto tribunal falló que el software de cómputo de votos de la Registraduría era “vulnerable desde dentro, desde afuera y no es confiable, y ordenó cambiarlo”.

En ese sentido, el primer mandatario indicó que “el Consejo de Estado demostró que la Registraduría le hizo fraude total y sacaron de la legalidad como partido al MIRA, tumbando sus curules ganadas legalmente mediante fraude afectando el software de cómputo”.

Ver también: Tragedia doméstica en el barrio 20 de Julio deja una mujer muerta y un joven herido

Petro aseguró que durante estos últimos 10 años, la Registraduría ha desacatado el fallo, debido a que no ha cambiado el software vulnerable que contrató con Thomas Greg & Sons. “Un expresidente fue copropietario de esta firma y algunos participaron en la junta directiva de la nueva EPS”, añadió.

“Hoy la misma firma controla las elecciones en Colombia y no cambió el software. Así que la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría mienten, la mayoría de sus representantes pertenecen al partido de Vega, que fue el primero en desacatar el fallo, muy interesado en las licitaciones”, agregó el presidente en su trino.

Le sugerimos: Torres del Cielo: de sueño inmobiliario a pesadilla para 80 familias en Barranquilla

De igual manera, advirtió que la Fiscalía debería tener activa una “investigación penal” sobre este caso. “Le toca al presidente poner la denuncia por desacato del fallo de la sala penal del Consejo de Estado”, dijo.

Estas declaraciones se dan en medio de la controversia por los formularios E-14 utilizados por testigos electorales.