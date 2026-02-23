Óscar Ojeda Durán, más conocido como ‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de las disidencias de alias Calarcá en el proceso de paz con el Gobierno nacional, fue dejado en libertad luego de ser capturado en la tarde de este domingo 22 de febrero.

Inicialmente, la captura se dio a eso de las 5:00 de la tarde cuando se transportaba en un vehículo de la UNP y fue requerido por en un puesto de control de la Policía Nacional. En ese momento, los uniformados realizaron la verificación de antecedentes y se percataron que Ojeda Durán presentaba una circular azul de Interpol, por lo que se hizo efectiva su captura.

Alias Leopoldo Durán era requerido por las autoridades para que responda por los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos.

Sin embargo, horas después se conoció que jefe negociador de las disidencias de alias Calarcá fue dejado en libertad por la Fiscalía, a través de la fiscal segunda especializada contra el Lavado de Activos, quien levantó el acta correspondiente y autorizó la continuación del recorrido de Ojeda Durán.