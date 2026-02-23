En la noche de este domingo se conoció que la orden de captura contra Óscar Ojeda Durán, más conocido como ‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de las disidencias de alias Calarcá en el proceso de paz con el Gobierno nacional, se hizo efectiva mediante una circular azul de Interpol.

Así lo reveló Caracol Radio, señalando que la alerta habría sido emitida en el marco de un proceso activo por lavado de activos, pero con repercusiones en Colombia.

En ese sentido, Óscar Ojeda pudiera quedar en libertad, teniendo en cuenta que sus órdenes de captura en Colombia se encuentran suspendidas por la Resolución 0376 de 2023 de la Fiscalía, debido a que está en la mesa de negociación con el Gobierno nacional.

De acuerdo a información preliminar, la detención ocurrió en San José del Guaviare y fue ejecutada por la Policía Nacional, tras la circular azul en su contra.

Aunque se creyó que había sido una operación de las Fuerzas Militares, debido a que el general Hugo López informó en redes sociales sobre su viaje al Guaviare para “verificar la situación operacional” tras enfrentamientos con disidentes de alias Calarcá, pudo confirmarse que esta operación y posterior captura fue independiente.

Por el momento las autoridades no han especificado los cargos exactos en su contra, ni el país que solicitó su arresto.