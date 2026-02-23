Casi 24 horas ya completa la caída parcial de los servicios de la app Mi Bancolombia por fallas que la compañía no ha explicado, simplemente se ha limitado a reportar periódicamente el estado de los servicios digitales.

“Algunos de nuestros servicios no están disponibles”, anunció la entidad financiera a través de redes sociales este lunes por la mañana cuando ya completan 23 horas con las fallas desde el primer reporte el domingo pasadas las 08:00 de la mañana.

“Cerramos el día con algunos servicios afectados. Seguimos trabajando durante la noche para dar con la solución. Te seguiremos informando los avances. Valoramos mucho tu paciencia”, manifestaron sobre la noche de pasado domingo.

En ese sentido, ofrecieron alternativas para minimizar las afectaciones en las transacciones de los usuarios: se puede transferir a cuentas Bancolombia, inscritas o no inscritas; consultar las cuentas, saldos y movimientos.

“Ten en cuenta que verás tu saldo total, incluido lo que tienes en Bolsillos. También puedes: Pagar en comercios con tus tarjetas débito y crédito. Sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales”, explicaron.

Reconocieron que “la solución está tardando más de lo esperado”, sin embargo, dieron un parte de tranquilidad para todos los usuarios del banco: “Tu plata y tu información están seguras”.

Bancolombia pone a la venta viviendas usadas desde $120 millones

Bancolombia anunció que puso a la venta más de 4.400 viviendas usadas, incluyendo casas y apartamentos, con precios competitivos que inician desde los $103 millones.

La apertura de este gran portafolio inmobiliario busca facilitar el acceso a casa propia para miles de colombianos que ven en la vivienda usada una alternativa más económica y de entrega inmediata frente a los proyectos sobre planos.

Cabe señalar que estas propiedades no forman parte de procesos de subastas judiciales tradicionales, sino de inmuebles que se han recuperado mediante figuras legales como el cierre de créditos hipotecarios o la terminación de contratos de leasing habitacional. Este proceso agiliza los trámites de traspaso y garantiza al comprador final una mayor seguridad jurídica.

Los interesados deben ingresar al portal oficial de Tu 360 Inmobiliario de Bancolombia, donde podrán aplicar filtros avanzados para personalizar la búsqueda según sus necesidades y capacidad de endeudamiento.

Entre las opciones de navegación, los usuarios podrán segmentar por ciudad, tipo de inmueble (apartaestudios, casas o apartamentos), rango de precios, número de habitaciones y área construida.

Una vez el aspirante identifica la vivienda de su interés, puede iniciar el proceso de postulación directamente en línea.

La plataforma además ofrece simuladores financieros para que el cliente conozca el valor estimado de las cuotas mensuales, si decide financiar la compra a través de la misma entidad.