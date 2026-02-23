Barranquilla registró en 2025 un crecimiento del 58,39 % en la venta de vivienda nueva frente al año anterior, superando ampliamente el promedio nacional y consolidando su recuperación en el mercado inmobiliario.

De acuerdo con el balance de cierre presentado por Camacol Atlántico, la ciudad pasó de 6.863 unidades vendidas en 2024 a 10.870 en 2025. En contraste, el crecimiento nacional fue del 12,45 %, lo que indica que la capital del Atlántico creció 4,6 veces más que el país.

El comportamiento positivo se reflejó en todos los segmentos. En vivienda No VIS, las ventas aumentaron 73,78 %, al pasar de 1.846 unidades en 2024 a 3.208 en 2025.

En el segmento VIP, el incremento fue del 40,31 %, con un salto de 1.667 a 2.339 viviendas vendidas. Por su parte, la vivienda VIS creció un 58,90 %, pasando de 3.350 unidades a 5.323.

A nivel nacional, mientras el segmento VIS creció 15,56 % y el No VIS 19,01 %, el VIP presentó una caída del 18,41 %, lo que marca una diferencia frente al desempeño registrado en Barranquilla.

Según lo manifestado por el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X, el comportamiento local estaría asociado al subsidio distrital ‘Mi Techo Propio’, programa que impulsa la adquisición de vivienda en la capital del Atlántico.

El informe también señala que, tras la desaceleración observada entre 2022 y 2023, el mercado inmobiliario local retomó el crecimiento en 2024 y consolidó su recuperación en 2025.

Además, Barranquilla concentra el 70 % de las ventas de vivienda del departamento del Atlántico, reafirmando su papel como principal polo urbano y de desarrollo económico de la región Caribe frente al resto del país.

Factores determinantes

El balance en venta de vivienda nueva no solo evidencia un fortalecimiento del sector constructor o mayor confianza de los compradores, sino que también una dinámica positiva en la comercialización de proyectos de vivienda nueva, factores que continúan posicionando a Barranquilla como referente del crecimiento urbano en Colombia.

“Barranquilla asumió el rol que tenía el país con el subsidio Mi Casa Ya, vimos que estaba muriendo por la falta de apoyo y teníamos que hacernos cargo de nuestra gente, así creamos un proyecto que se llama Mi Techo Propio, donde la gente con menores recursos pueda adquirir una vivienda desde una cierta mínima inicial de $400 mil”, destacó Char.

En su pronunciamiento, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que la ciudad asumió el reto de impulsar el acceso a vivienda tras la reducción del alcance del programa nacional Mi Casa Ya.

Según explicó, el “Distrito creó el subsidio ‘Mi Techo Propio’, que entrega apoyos de hasta $52 millones para facilitar la compra de vivienda a familias de menores ingresos”.

El balance presentado por Camacol Atlántico respalda ese comportamiento y confirma que la capital del Atlántico mantiene una dinámica superior al promedio del país, tanto en volumen de ventas como en crecimiento porcentual, consolidando la tendencia positiva iniciada en 2024.

Durante 2025

El uso de tecnología geoespacial, drones e imágenes satelitales permitió identificar 1.250 nuevas unidades de construcción y hacer seguimiento al crecimiento físico de la ciudad.

En la más reciente actualización catastral hecha por el Distrito, se registraron un total de 457.652 predios.

Con estos resultados, Barranquilla reafirma su liderazgo en el mercado inmobiliario del departamento y mantiene una senda de expansión que contrasta con el comportamiento de algunos segmentos a nivel nacional, especialmente el VIP, que registró caída en el país mientras en la ciudad mostró crecimiento.