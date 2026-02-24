En las últimas semanas el valor del queso se ha caído drásticamente, lo que se traduce en buenas noticias para las familias que consumen este alimento básico de la canasta familiar.

Según Jorge Rodríguez, director de la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte (Asoganorte), para esta época del año el precio del queso costeño está al alza; sin embargo, ahora el comportamiento comercial cambió y cerca de 300 mil litros de leche están quedando en manos del mercado informal.

“En esta época, por lo general, el precio está al alza, pero este año se ha disminuido. En este momento, la industria que recopilaba la mayor cantidad de leche a nivel regional, unos 300 mil litros, ya no funciona y se están yendo al mercado informal”, dijo en diálogo con EL HERALDO.

“Lo que hacen es que esa leche toda se transforme en queso costeño o criollo. El mercado local se ha saturado de queso, lo cual, por la gran oferta, dependemos de ese mercado informal, con precios de leche a la baja, lo cual afecta la compra de insumos, materias primas, alimentos para el ganado en esta época, y lo que también nos preocupa es que hemos detectado también ingresos de algunos quesos del vecino país de Venezuela. De igual forma, desde Caquetá se está trayendo queso”, comentó.

¿Cuál es el precio del queso costeño?

Además, Rodríguez calcula que en la última semana el precio del queso ha bajado más del 20 %, pues según sus investigaciones, hace una semana el precio del kilo del queso estaba entre 28 mil y hasta 30 mil pesos para los mayoristas, pero ahora este alimento lo puede encontrar en el mercado a un valor de hasta 16 mil pesos.

“Yo creo que la tendencia puede seguir siendo a la baja. El precio del kilo, para las semanas anteriores, estaba entre 28 mil y hasta 30 mil pesos para los mayoristas. Según cifras de una investigación que hemos hecho, el precio por kilo está de 16 mil a 17 mil pesos”, explicó el líder gremial a EL HERALDO.

“La canasta familiar se beneficia. Es importante porque pueden consumir más queso las familias de nuestra región, pero afecta el bolsillo de los principales productores porque el precio de producción se les paga muy bajo, lo cual no compensa los gastos de los insumos”, agregó.