La Policía Nacional confirmó que ha enviado unidades de Carabineros y de Protección Ambiental al Parque Nacional Natural Tayrona, en Santa Marta, tras recibir denuncias de extorsión contra comunidades locales y operadores de ecoturismo luego del cierre temporal de este reconocido destino natural.

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, las amenazas y los cobros ilegales en la zona estarían siendo perpetrados por el grupo armado ‘Los Pachenca’, lo que llevó a intensificar las labores de vigilancia y acompañamiento institucional.

Asimismo. frente a esta situación, la Dirección de Carabineros anunció la ejecución de cinco ejes estratégicos de intervención, trabajo coordinado con las comunidades, establecimiento de protocolos para la apertura y cierre de accesos, identificación de actores de riesgo, patrullajes preventivos acompañados de jornadas institucionales y apoyo directo al ecoturismo.

El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental manifestó que “en lo preventivo se adelantarán actividades de educación, sensibilización y acompañamiento a las comunidades aledañas, promoviendo la cultura de cuidado ambiental y corresponsabilidad. En lo operativo se realizarán intervenciones, incautaciones e inhabilitación de cualquier elemento o actividad que afecte el equilibrio del ecosistema”.

Además, indicó que, en materia de investigación, se desarrollarán análisis y procesos judiciales con el objetivo de desarticular a las estructuras o individuos que busquen afectar este espacio protegido.

Finalmente, la Policía ratificó su compromiso de trabajar en conjunto con autoridades y comunidades para mantener la seguridad en el Parque Tayrona, proteger el ecosistema y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo del ecoturismo.