La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) le pidió al Gobierno nacional que reabra el Parque Nacional Natural Tayrona recientemente clausurado debido a alteraciones del orden público. La organización alegó que su cierre significa el cese de la fuente de financiación para decenas de familias que viven del turismo y afecta la reputación del país como destino turístico.

Lea también: Identifican a hombre que murió tras caer de un conjunto residencial de San Isidro

“La medida (…) ha generado un impacto significativo en la economía local, el turismo y las comunidades que dependen de esta actividad”, precisó la asociación que instó al Gobierno a reabrirlo lo más pronto posible.

Aseguran que el cierre del parque natural “no solo afecta la economía de Santa Marta y del Magdalena, sino que genera un fuerte impacto reputacional para el país como destino turístico”, pues el Tayrona es uno de los sitios más visitados en Colombia. Solo en 2024 recibió más de 500.000 visitantes.

“Asocapitales reconoce que la seguridad de visitantes, funcionarios y comunidades es prioritaria; sin embargo, insiste en que el país no puede normalizar el cierre prolongado de uno de sus principales activos turísticos y ambientales”, sostuvieron.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Lea también: ¿Quién redactó el fraudulento anónimo que enredó al general Edwin Urrego y al coronel Moreno?

Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, manifestó que “la reapertura del Tayrona es urgente. No solo por el turismo, sino por la economía de Santa Marta y del Caribe. El cierre impacta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino”.

Debido a esta situación, hicieron un llamado “urgente” al Gobierno para “agilizar los mecanismos de concertación que permitan superar el conflicto existente”; garantizar “condiciones reales de seguridad” para la reapertura; “proteger la economía local y el empleo”; y “preservar la sostenibilidad ambiental del parque sin afectar su función social y turística”.

Asocapitales manifestó su disposición de acompañar técnica e institucionalmente a la Alcaldía de Santa Marta y al Gobierno Nacional en la “construcción de soluciones que permitan recuperar la normalidad, proteger la economía regional y salvaguardar este activo estratégico para el país”.

Lea también: Otorgarán 170 becas para estudiar en la Universidad Autónoma del Caribe a Jóvenes de Soledad

En esa misma línea, la Alcaldía de Santa Marta ha reiterado que la afectación a la comunidad local es “muy grande”, impactando el transporte, el comercio, el acceso a víveres y la dinámica productiva de cientos de familias que dependen del parque. Se han conocido casos de visitantes extranjeros que viajaron exclusivamente al Tayrona y encontraron sus puertas cerradas.

Advirtieron, además que, pese a estos esfuerzos, persisten dinámicas de orden público que afectan la estabilidad territorial y requieren respuestas efectivas y coordinadas.