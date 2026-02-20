La Alcaldía de Soledad anunció la apertura de una convocatoria para otorgar 170 becas universitarias que cubrirán el 100% del valor de la matrícula en programas de pregrado, en alianza con la Universidad Autónoma del Caribe.

La iniciativa, liderada por la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, busca ampliar el acceso a la educación superior para jóvenes del municipio, quienes podrán postularse a cualquiera de las carreras profesionales ofertadas por la institución universitaria.

Los aspirantes deberán presentar en las ventanillas de la Secretaría de Educación los siguientes documentos: cédula de identidad, diploma de bachiller, resultados de la prueba Saber 11 y certificación de EPS o Sisbén. La convocatoria estará abierta hasta el 25 de febrero, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la educación como motor de transformación social. La entrega de 170 becas a jóvenes de Soledad no es solo un apoyo económico, es una apuesta decidida por sus sueños, por sus familias y por el futuro de nuestro municipio”, expresó la alcaldesa Sandoval Ibáñez.

Por su parte, la secretaria de Educación, Carolina Correa, destacó que estas becas representan “el compromiso real y decidido con la transformación social a través de la educación”, y subrayó que el objetivo es que las barreras económicas no sean un impedimento para que los jóvenes accedan a la universidad.

El rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Senior Martínez, resaltó el alcance del convenio académico y aseguró que la institución abre sus puertas para que los beneficiarios puedan formarse en cualquiera de los programas de pregrado con la matrícula totalmente cubierta.

Entre los postulados se encuentra Esteban David Pacheco Guzmán, quien manifestó que esta oportunidad representa la posibilidad de construir su futuro profesional y apoyar a su familia.

Con esta convocatoria, la administración municipal reafirma su apuesta por una educación inclusiva, de calidad y con oportunidades reales, consolidando la formación superior como pilar del desarrollo social y económico de Soledad.