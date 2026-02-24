La caída masiva de los servicios de Bancolombia ha afectado a millones de usuarios que se han visto limitado en sus transacciones debido a las limitantes que ha impuesto la entidad financiera procurando reestablecer el funcionamiento de su aplicación que está funcionando al 100 %, según anunciaron.

Ya se completan casi 48 horas desde que se reportó el primer fallo y de a poco se fueron suspendiendo cada uno de los servicios: las transacciones entre bancos eran imposible así como visualizar el saldo fuera de los bolsillos.

Sin embargo, todos estos impases fueron superados casi dos días después, según el último reporte de banco, sobre la mañana de este martes 24 de febrero.

“Los ajustes que hicimos funcionaron y ya puedes usar todos nuestros servicios. Evaluaremos cada caso en detalle y si te viste afectado, te devolveremos lo que corresponde. Valoramos tu paciencia y confianza”, precisó Bancolombia sobre las 6:15 de la mañana de este martes.

Para el restablecimiento de los servicios fue necesario apagar todos los servicios para dar inicio a un nuevo proceso de estabilización en sus sistemas.

En su momento, la entidad señaló que la decisión respondía a la necesidad de restablecer la normalidad operativa tras las intermitencias registradas desde el domingo.

“Restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y físicos no estarán disponibles. Te avisaremos apenas nuestros servicios estén funcionando para ti”, manifestaron.

Con esta medida, tanto la app Mi Bancolombia como otros canales virtuales y presenciales quedaron temporalmente fuera de servicio mientras se ejecutan los ajustes técnicos.

Este proceso, le tomó al banco casi 12 horas, según estimaciones desde el momento en que apagaron todos sus canales hasta el restablecimiento sobre las 6:00 de la mañana del día siguiente (martes 24 de febrero). Aunque antes de que terminara el día ya habían restablecido algunos de los servicios como usar las tarjetas débito y crédito, y el retiro de plata en cajeros electrónicos.

En comunicados previos, Bancolombia había indicado que las fallas no obedecen a una vulneración de seguridad, sino a inconvenientes de infraestructura derivados de labores de mantenimiento.