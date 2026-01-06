Como un regalo de Navidada el presidente Gustavo Petro volvió a sorprendernos con otra malograda decisión; el anuncio oficial de la suspensión de la ayuda del Gobierno Nacional a la prestigiosa entidad sin ánimo de lucro “Colfuturo”.

En verdad la referida decisión afecta a jóvenes estudiantes que desean capacitarse mejor en Colombia y el exterior y han faltado voces que protesten y le hagan ver al presidente por el equívoco anuncio; contribuir para que jóvenes de todos los estratos sociales se capaciten en el país y el exterior en los niveles de especialización, como lo hace “Colfuturo” es una labor que merece el apoyo de un excelente gobierno, de las empresas y hasta la ciudadanía en general.

Nadie se explica como es que la actual administración prefiere gastar sumas millonarias en viajes al exterior con unas representación excesivas en materia de acompañantes y en gastos superfluos como la creación de cargos diplomáticos y el crecimiento abrupto de la nómina oficial mediante la adjudicación de contratos de prestación de servicios, etc.etc.

Para nadie es desconocido que la enseñanza y la capacitación de la población son significativos y los beneficios son económicos para las familias, para quien la recibe e igualmente para la misma nación. Eso es lo que hace y continuará realizando “Colfuturo”, con y sin el respaldo económico de un gobierno; contribuir para que jóvenes de todos los estratos sociales se capaciten en el país y el exterior en los niveles de especialización.

Según datos de “Colfuturo” hasta el presente año más 17.000 profesionales han sido formados gracias al programa crédito-beca, en universidades de todo el mundo, con una selección basada en mérito y excelencia académica. Mi hijo, Julián Alberto Giraldo Ospina, Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, promoción 2013, fue uno de los jóvenes a quienes “Colfururo” le concedió un crédito-beca, en el año 2014, para realizar estudios de maestría en energías alternativas en la Universidad de Hamburgo, Alemania; concluyó sus estudios y prefirió pagar la totalidad de la obligación y se quedó en Europa.

La nueva administración del país tendrá que arreglar esta malograda orden y lo digo con conocimientos de causa personal; “Colfuturo” sí ha brindado apoyo económico a estudiantes brillantes de todo el país y obviamente a jóvenes de todos los estratos sociales.

El presidente Gustavo Petro se pronunció después de la controversia por el retiro de apoyo del Gobierno a “Colfuturo” y aseguró que “cogieron el dinero público para servicios de la élite”; por su parte la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, defendió la decisión del Gobierno y argumentó que “el programa favorecía principalmente a sectores medios y altos de Colombia”.

En conclusión será la nueva administración del país o, mejor dicho, el próximo presidente que elijamos los colombianos el próximo 31 de mayo del 2026, quien decida arreglar esta malograda orden.

