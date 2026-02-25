Tras el secuestro de Diana Ospina, la mujer que por varios días estuvo desaparecida y luego apareció en la vía Choachí, en Cundinamarca, con vida, el proceso judicial para llevar a los responsables a la justicia y esclarecer este hecho ya empieza a dar forma.

El proceso comenzó de manera formal con la declaración de la mujer ante la Fiscalía General de la Nación en la noche del pasado martes 24 de febrero, un día después de su liberación.

El abogado Andrés Felipe Peláez será quien represente a Ospina y adelantó que solicitará “que se adopten de inmediato todas las medidas investigativas necesarias para identificar y judicializar a los responsables”, al tiempo que pidió que se trate este hecho como un secuestro extorsivo agravado; y hurto calificado y agravado.

“No puede quedar en la impunidad”, sentenció el jurista a través de un comunicado en el que también especificó que hizo la solicitud al ente investigador para que recolecten todos los videos de las cámaras de seguridad ubicadas cerca a la discoteca Theatrón, en la localidad de Chapinero, donde Diana abordó el taxi.

“Hacemos un llamado para que desplieguen toda su capacidad técnica y operativa, incluyendo el análisis integral de cámaras de seguridad, la trazabilidad del vehículo involucrado y la verificación de posibles patrones similares recientes”, dijo Peláez.

Taxista que recogió a Diana Ospina dice que también es una víctima

Ahora bien, recientemente, gracias al reporte de varios medios locales de comunicación, se supo que el taxista que recogió a Diana la noche de su desaparición, decidió presentarse voluntariamente al Gaula de la Policía para rendir su declaración y defender su buen nombre.

Según la FM, el hombre, quien conducía un taxi de placas ESN170, recogió a Diana en la calle 58 bis con carrera 10, luego de que ella saliera del establecimiento comercial antes mencionado, y la trasladó hasta la puerta de su casa en el barrio Santa María del Lago. Ahí, de acuerdo con lo que le narró el hombre a las autoridades, ambos fueron interceptados por un par de hombres desconocidos, quienes serían los responsables del hecho.

Lo dicho por el taxista concuerda con las imágenes de cámaras de seguridad que se encuentran analizando los investigadores. En estas, se observa claramente cómo el taxi en el que viene viajando la víctima se detiene en la puerta de su casa, pero antes de que Diana pudiera descender de él, dos sujetos lo abordaron rápidamente y, al parecer, los intimidaron y obligaron a tomar otra trayectoria.

De acuerdo con el testimonio del taxista, desde varios metros antes de llegar a su destino se había percatado de que un segundo taxi los venía siguiendo; sin embargo, no le dio importancia. Este otro vehículo, según su declaración, habría sido el mismo del cual los presuntos atacantes descendieron para, posteriormente, abordarlos y obligarlos a transportarse hasta la zona de Engativá.

Las autoridades ya notificaron que ambos vehículos han sido identificados y que, de hecho, lograron comunicarse con el propietario del segundo auto implicado. No obstante, este señaló que los automóviles suelen ser conducidos por distintos choferes durante el día y la noche, por lo cual aún no ha logrado determinarse la identidad del segundo conductor y su implicación en el secuestro de Diana.