La cruel violencia apagó la voz de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una joven estudiante del SENA de tan solo 17 años que según sus familiares, enorgullecía a sus padres y amigos cuando la escuchaban cantar a todo pulmón en su humilde vivienda.

Justamente ahí, donde ofrecía aquellos “recitales” cantando temas de Patricia Teheran y Ana del Castillo, la adolescente fue violentamente asesinada de cuatro disparos por dos sicarios que irrumpieron de forma violenta en su vivienda, ubicada en la calle 51B con carrera 2B, en el barrio Las Américas, localidad Metropolitana de Barranquilla.

EL HERALDO dialogó con Jair Orozco, tío de la víctima, quien manifestó desconocer las causas por las cuales se perpetró el crimen de su sobrina, asegurando que era una joven tranquila, dedicada al estudio y a su familia.

“Mi niña era estudiante del SENA, no se metía con nadie. Le cortaron sus sueños (...) y Era una niña que al cantar alegraba los corazones de su padre y de toda nuestra familia. Hoy unos cobardes le han quitado la vida sin darnos siquiera una explicación, sin decirnos el porqué”, expresó.

El momento del crimen

Según relató Orozco, la joven había llegado a la vivienda hacía aproximadamente 20 minutos tras salir del SENA.

“Ella estaba en la casa con el papá, el hermano y el novio, ya que estaban haciendo una cerca en el patio. En un momento salieron a buscar unos listones de madera y ella quedó sola, fue ahí cuando estas personas ingresaron a la vivienda, violentaron la puerta y le hicieron lo que le hicieron a mi sobrina”, narró.

De acuerdo con la información que recibieron por parte de los vecinos, dos sujetos serían los responsables del ataque.

“Los vecinos nos dijeron que fueron dos personas que ingresaron vestidos de gris y que se escucharon cuatro detonaciones, eso es lo único que sabemos”, manifestó.

Sus sueños y proyectos

De acuerdo con Orozco, la adolescente tenía dos pasiones: el estudio y el canto. Al volver de la jornada académica, Luzdaris cumplía con sus tareas mientras escuchaba canciones de sus artistas favoritas para luego interpretarlas a sus familiares y amigos.

“A ella le gustaba cantar y cada vez que cantaba enamoraba los corazones de su padre (...) Mi hermano cada vez que la escuchaba cantar se sentía orgulloso de su hija, se alegraba mucho y me decía ‘mira mi hermano, mi hija canta lindo’. El sueño de ella era cantar y estaba estudiando diseño gráfico en el Sena, ella se graduó en diciembre del año pasado y estaba muy contenta.

Finalmente, el allegado hizo un llamado a las autoridades, exigiéndoles el esclarecimiento del crimen y la captura de los agresores, quienes truncaron la vida de la joven.

“Le pido a las autoridades que por favor no dejen esto impune, que ya hay bastante violencia, por favor que tomen las acciones correspondientes con las personas que tengan que pagar”, sentenció.