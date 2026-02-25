Una adolescente de tan solo 17 años de edad fue violentamente asesinada a tiros por dos sicarios que irrumpieron en su vivienda cuando apenas regresaba de su jornada estudiantil.

EL HERALDO conoció que la occisa fue identificada como Luzdaris Maickell Guerrero Corro, quien era estudiante del SENA y era oriunda de La Guaria, Venezuela.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, los hechos se registraron a eso de la 1:00 p. m., cuando Guerrero Corro se encontraba en el interior de su residencia, ubicada en la calle 51B con carrera 2B, en el barrio Las Américas, localidad Metropolitana de Barranquilla.

En ese momento, dos sujetos arribaron hasta la residencia, empujaron la puerta a golpes y, al ubicar a la menor, estos desenfundaron armas de fuego y la acribillaron, asesinándola en el lugar de los hechos.

Posterior al hecho de sangre, los agresores se dieron a la fuga hacia un rumbo desconocido.

Uniformados de la Policía se trasladaron hasta la zona del crimen y realizaron la inspección técnica del cadáver.

Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales se perpetró el trágico homicidio.

Van dos jóvenes asesinadas en el mismo día

Como Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de 18 años, fue identificada la joven que falleció en la madrugada de este miércoles 25 de febrero, luego de permanecer varias horas luchando por su vida tras resultar herida con arma de fuego en el municipio de Soledad.

De acuerdo con el reporte oficial suministrado por las autoridades, el deceso se produjo hacia las 2:50 a. m., como consecuencia de las lesiones sufridas en un ataque armado registrado la noche del lunes 24 de febrero en el barrio Villa Paraíso.

Según manifestó la madre de la víctima a las autoridades, la familia habría recibido amenazas previas por parte del grupo delincuencial organizado conocido como Los Costeños, lo que ya es materia de verificación por parte de los investigadores.

Por su parte, habitantes del sector señalaron que la joven y su núcleo familiar presuntamente tendrían vínculos con el grupo delincuencial Los Pepes, versión que también está siendo evaluada dentro del proceso investigativo.