Como Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de 18 años, fue identificada la joven que falleció en la madrugada de este miércoles 25 de febrero, luego de permanecer varias horas luchando por su vida tras resultar herida con arma de fuego en el municipio de Soledad.

De acuerdo con el reporte oficial suministrado por las autoridades, el deceso se produjo hacia las 2:50 a. m., como consecuencia de las lesiones sufridas en un ataque armado registrado la noche del lunes 24 de febrero en el barrio Villa Paraíso.

Según manifestó la madre de la víctima a las autoridades, la familia habría recibido amenazas previas por parte del grupo delincuencial organizado conocido como Los Costeños, lo que ya es materia de verificación por parte de los investigadores.

Por su parte, habitantes del sector señalaron que la joven y su núcleo familiar presuntamente tendrían vínculos con el grupo delincuencial Los Pepes, versión que también está siendo evaluada dentro del proceso investigativo.

Uniformados de la Policía Judicial adelantan las indagaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque, establecer los móviles y determinar si el hecho estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales que delinquen en la zona.