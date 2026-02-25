EL HERALDO conversó con un testigo directo del homicidio ocurrido en horas de la mañana de este martes 25 de enero, en el que perdió la vida Rafael Ángel Osorio Peralta, empleado despachador de la empresa de transporte Cootransoriente.

Leer también: Empresa de buses Cootransoriente rechaza asesinato de empleado despachador

Según el relato, el ataque se registró hacia las 6:30 a. m., cuando la víctima se encontraba desempeñando sus labores habituales.

“El hombre estaba trabajando, como todos los días, cuando llegó ese tipo caminando y le disparó varias veces”, relató el testigo.

Leer más:

El ciudadano explicó que el sicario vestía gorra, camiseta blanca y jean. Tras cometer el ataque, intentó huir del lugar en medio del pánico generado entre las personas que se encontraban en la zona.

“Salió corriendo y trataba de guardarse el revólver, pero no podía mientras corría”, aseguró.

De acuerdo con su versión, el agresor llegó hasta una esquina cercana, exactamente en la carrera 38 con calle 38, donde lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta.

“En la esquina había otro sujeto esperándolo. Se montó en la moto y se fueron mientras todos estábamos sorprendidos”, agregó.

El testigo también narró los momentos posteriores al ataque, cuando varias personas intentaron auxiliar a la víctima.

“Entre mototaxistas, personas que estaban aquí y la Policía lo auxiliamos y lo montamos en un bicicoche para llevarlo al Hospital General de Barranquilla”, indicó.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, minutos después los médicos confirmaron que Osorio Peralta había ingresado sin signos vitales, debido a la gravedad de las heridas por arma de fuego.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana y del CTI de la Fiscalía para adelantar las diligencias judiciales y recopilar testimonios que permitan esclarecer los hechos.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer los móviles del crimen y dar con la identificación y captura de los responsables.