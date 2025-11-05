Una menor de 8 años murió tras recibir un impacto de bala en el municipio de Yumbo, en el departamento de Valle del Cauca, en la noche de Halloween. La víctima fue identificada como Rosneidy Saritza Espinoza, quien se encontraba en el barrio Bellavista, cuando un hombre disfrazado de payaso realizó varios disparos.

Según información de las autoridades, el pistolero – vestido de payaso aprovechando la celebración de ‘brujas’- se movilizaba en una motocicleta por las calles del barrio antes mencionado, para presuntamente atentar contra la vida de un ciudadano.

Al parecer, el criminal llegó hasta la vivienda de su víctima y disparó en diferentes oportunidades; sin embargo, una de las balas impactó en la pequeña Rosneidy, quien estaba frente a su casa junto a su familia.

Tras el ataque, la niña fue trasladada a un centro médico, donde los médicos de turno confirmaron su deceso.

Vale mencionar, que la persona a la que estaba dirigido el ataque sicarial también falleció.

Ante lo sucedido, la Alcaldía de Yumbo compartió un mensaje de rechazo y aseguró que las autoridades adelantan investigaciones para dar con la captura del criminal.

“La administración municipal de Yumbo expresa el repudio y rechazo total ante el lamentable suceso. La investigación está en manos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, quienes avanzan en la recolección de pruebas y testimonios”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la Personería de Yumbo expresó “su más profundo rechazo y consternación frente a los lamentables hechos ocurridos en la noche del 31 de octubre, donde un ataque con arma de fuego dejó como resultado la muerte de dos personas, entre ellas una menor de edad y varias afectadas emocionalmente por lo sucedido. Este doloroso suceso, ocurrido en medio de una jornada que debía ser de alegría y celebración familiar, enluta al municipio y genera un profundo sentimiento de tristeza e indignación entre la ciudadanía”.