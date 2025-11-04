Un nuevo video conocido por El Tiempo aporta detalles clave sobre los momentos previos al homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, en hechos ocurridos la madrugada del pasado 31 de octubre en Bogotá.

Lea más: Discoteca donde estuvo Jaime Esteban Moreno dice que las autoridades no le han solicitado las cámaras de seguridad

Moreno Jaramillo fue brutalmente golpeado a la salida del bar Before Club, ubicado en la calle 64 con carrera 15, en la localidad de Chapinero.

Según los videos de seguridad y los testimonios recopilados, el joven caminaba junto a un amigo cuando fue sorprendido por un grupo de personas con las que no había tenido ningún altercado previo.

Un informe policial señala que la riña fue reportada hacia las 3:35 de la mañana, y en cuestión de segundos, la víctima recibió varios golpes y patadas, uno de ellos en la cabeza, que le causó un trauma craneoencefálico severo.

El Tiempo reveló además un nuevo video captado por una cámara de seguridad en la avenida Caracas con calle 64, donde se observa a Juan Carlos Suárez Ortiz (actualmente privado de la libertad) en compañía de dos mujeres que inicialmente fueron detenidas, pero luego quedaron en libertad al no encontrarse pruebas en su contra.

Ver más: En video quedó captado el rostro del otro presunto agresor de Jaime Esteban Moreno, el estudiante universitario que murió por golpiza

En esa grabación también aparece una tercera mujer, de cabello oscuro, que no ha sido identificada ni figura aún en el proceso judicial.

Foto publicada por El Tiempo La terceera mujer no ha sido identificada.

“Hay además una tercera mujer que, evidentemente, no está dentro del radar del proceso. No sabemos si hacía parte del grupo o si coincidió con ellos de manera circunstancial; eso aún no lo sabemos”, explicó Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime, quien considera que esta persona podría ser una testigo clave en el caso.

El video también muestra a Jaime Esteban y a su amigo Juan David caminando tranquilamente por el otro lado de la acera, sin tener contacto previo con el grupo de agresores.

“Esto demuestra que, por la forma en la que iban caminando, no se había presentado aún ningún improperio ni altercado, lo que ratifica que fueron sorprendidos de manera violenta en la esquina de la calle 64”, expresó Rincón.

Foto publicada por El Tiempo Jaime Esteban y a su amigo Juan David.

Según el abogado, el estudiante fue atacado primero por Suárez Ortiz, y luego recibió un golpe certero de otra persona (que permanece prófuga), el cual lo lanzó al suelo y le causó la muerte.

Lea también: Revelan nuevos videos de la agresión contra Jaime Esteban Moreno, estudiante asesinado tras fiesta de Halloween

El representante de la familia señaló que este nuevo material será clave para reforzar la hipótesis de homicidio doloso, ya que demuestra que la agresión se produjo sin provocación previa.

“Esperamos que toda esta recopilación de videos nos permita corroborar un hecho que ya es notorio, que no admite discusión: un homicidio evidentemente doloso. Mañana vamos a coadyuvar en la imputación, que muy seguramente corresponderá a un homicidio doloso, tal vez agravado”.

Rincón también manifestó su confianza en que la Fiscalía solicite este miércoles 5 de noviembre una medida de aseguramiento intramural contra el principal señalado del crimen.

La Policía Nacional confirmó que tres personas fueron capturadas en flagrancia (entre ellas, Suárez Ortiz), mientras uno de los presuntos agresores continúa prófugo.