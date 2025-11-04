Cuatro días después del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, se pronunció a través de un comunicado Before Club, la discoteca en la que estuvo el estudiante de la Universidad de los Andes minutos antes de recibir la golpiza que le costó la vida en la localidad Chapinero de Bogotá durante la madrugada del viernes 31 de octubre.

Lea: Revelan nuevos videos de la agresión contra Jaime Esteban Moreno, estudiante asesinado tras fiesta de Halloween

El establecimiento nocturno lamentó el fallecimiento del joven de 20 años, quien asistió a su fiesta de Halloween entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de octubre. Reiteró que la pelea en la que Jaime Esteban recibió los golpes que horas después le provocaron la muerte no ocurrió dentro de Before Club.

“Según registros internos y verificación de las autoridades, el fallecimiento tuvo lugar a más de tres cuadras de la Avenida Caracas, en un punto completamente ajeno al perimetro de operación de Before Club+”, se lee en el comunicado.

Lea: En video quedó captado el rostro del otro presunto agresor de Jaime Esteban Moreno, el estudiante universitario que murió por golpiza

Ante la captura de Juan Carlos Suárez como uno de los presuntos responsables del crimen, la discoteca expresó su “plena disposición de colaborar con las autoridades para facilitar la identificación de cualquier agresor faltante”.

Tomada de LinkedIn Juan Carlos Suárez.

Agregó que desde hace varios días ha ofrecido su “colaboración” a la Fiscalía General de la Nación para “aportar los registros audiovisuales que permitan identificar plenamente a los responsables”.

Sin embargo, hasta la fecha las autoridades no han revisado ni requerido formalmente este material, según el establecimiento.

Lea: Desgarrador mensaje de los padres de Jaime Esteban Moreno: “No comprendemos como un ser tan especial perdiera la vida en un ataque tan brutal”

Además, Before Club insistió en la hipótesis del transporte público como posible móvil del homicidio del estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes.

“Los hechos evidencian la necesidad de revisar, con rigor técnico, las condiciones de movilidad nocturna en Bogotá D.C. Presuntamente, la ausencia de transporte público y ausencia policial en la madrugada expuso a los involucrados a riesgos evitables. Una ciudad con vocación cultural y económica activa no puede operar bajo esquemas de movilidad restringida. Desde Before Club+ hacemos un llamado respetuoso a la Alcaldía para avanzar hacia una Bogotá 24 horas, con transporte público seguro y continuo”, señaló.

Ya el pasado fin de semana la discoteca había respondido un comentario de un usuario en una de sus publicaciones de Instagram asegurando que la pelea se habría originado por falta de transporte a la salida de la fiesta de Halloween.

(...) Las investigaciones apuntan que fue una pelea por transporte público, al parecer alguno de los dos lo cogió primero, por lo cual a las otras personas no les gustó... iniciando la pelea".