De a poco empieza a tomar forma la investigación por la muerte del joven estudiante Jaime Esteban Moreno, que fue asesinado a golpes por dos hombres que le propinaron una brutal golpiza en medio de la noche, en plena vía pública y luego de haber salido de una fiesta de Halloween.

Por el hecho fueron capturadas tres personas, dos de las cuales fueron liberadas después pues un juez no encontró elementos probatorios suficientes como para vincularlas al caso. Quien sí sigue privado de su libertad en Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de haber sido uno de los dos agresores del estudiantes de la Universidad de los Andes.

El otro, prófugo de la justicia, es buscado por las autoridades que cuentan con una nueva evidencia para dar con su paradero: un video de Before Club, el bar donde se encontraban departiendo víctima y victimarios, muestra el rostro del que sería el segundo implicado en el crimen.

El material audiovisual fue revelado por el periodista Daniel Coronell en su espacio radial ‘El Reporte Coronell’ en W Radio este martes, cuatro días después de la muerte del joven de 20 años y del que aún no se tenía un rostro que aunque las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió la golpiza lo captó, su cara no era clara y no se tenía mayor información.

Captura de pantalla/El Reporte Coronell El rostro del otro supuesto implicado en golpiza al joven Jaime Esteban.

Coronel aseguró que el joven, que viste unas orejas negras –atuendo de su disfraz-, es de nacionalidad venezolana y se dedica a vender perros calientes en el sector de San Andresito, en el centro de Bogotá.

Al buscado joven se le ve muy cerca de Suárez Ortiz y de una de las mujeres capturadas e incluso interactúan por unos cuantos segundos. El único detenido por la golpiza levanta su mano en señal de llamado al venezolano para salir del lugar. Tras esto ocurrió el asesinato.

Captura de pantalla/El Reporte Coronell Momento exacto en el que Juan Carlos Suárez Ortiz (sin camisa) hace un gesto con su mano llamando al segundo presunto implicado para salir del establecimiento.

Pese a esta prueba contundente que podría llevar a la captura de este implicado, las autoridades no se han acercado a los administradores de Before Club para solicitar el material audiovisual de las cámaras de seguridad del establecimiento nocturno, según confirmó la congresista María del Mar Pizarro, dueña junto con su pareja del bar.

“Nos pusimos a buscar el material. Esperamos desde el jueves que las autoridades vayan a requerir la información, pero no ha sido posible. Nos tocó acercarnos a nosotros a decirles que teníamos el material para que lo usaran en la investigación”, dijo Pizarro en diálogo con Coronell.

El argumento con el que el supuesto agresor capturado se defenderá

Y ya la defensa del supuesto agresor ha destapado lo que serán sus cartas para tratar de atenuar una eventual condena contra su cliente. Han hablado de una conducta impropia del fallecido contra una mujer y esto habría provocado que se tomara justicia por mano propia.

Tomada de LinkedIn Juan Carlos Suárez.

“Luego de interrogarlos de si habían participado en la riña, a lo que manifestaron que sí, que había sido porque había intentado abusar sexualmente de su amiga, Johana Parra Torres, dentro de la discoteca”, señaló el Ministerio Público durante la audiencia en la que se legalizó la captura de Suárez Ortiz.

Sin embargo, María del Mar Pizarro tiene otra versión sobre las causas que habría desencadenado el trágico hecho.

Pizarro le aseguró al diario El Tiempo que la pelea habría iniciado por un taxi que uno de los implicados habría pedido y el otro intentó usar.