La Policía Nacional capturó en flagrancia de un hombre conocido con el alias de Cristian, señalado como presunto integrante del Clan del Golfo, por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Lea también: Corte de energía este martes en sectores de Barranquilla y Soledad

El procedimiento se realizó al norte de Barranquilla mediante diligencia de allanamiento y registro, resultado de un proceso de inteligencia e investigación criminal adelantado por unidades especializadas de la institución castrense.

Durante el operativo también fueron incautados 45 kilogramos de clorhidrato de cocaína, cuatro equipos móviles y un pasaporte, elementos que harían parte del componente logístico para el tráfico de drogas hacia el exterior.

De acuerdo con información de las autoridades, ‘Cristian’ sería presuntamente el encargado de establecer contactos en Centroamérica para coordinar envíos de estupefacientes desde los municipios de Tubará y Juan de Acosta (Atlántico), con destino a redes internacionales del narcotráfico.

Lea también: La dura batalla de constructora para que le devuelvan lote de dos hectáreas en Puerto Colombia ocupado ilegalmente

Policía Metropolitana de Barranquilla

“Con esta captura, la Policía Nacional afecta directamente el componente logístico y financiero del Clan del Golfo, reduciendo su capacidad de comercialización y tráfico de drogas a gran escala”, señalaron.

A su turno, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Urrego Pedraza, indicó que este nuevo golpe al Clan del Golfo “es producto del trabajo articulado de nuestras unidades de inteligencia y de investigación criminal, que continúan afectando las finanzas y la capacidad operativa de las estructuras criminales”.

La semana anterior, las autoridades habían dado con la captura de alias Ñao en el barrio Los Girasoles, localidad Metropolitana de Barranquilla, también es señalado de ser un presunto integrante del Clan del Golfo.

Lea también: Ataque a bala en El Bosque: dos hombres muertos y una mujer herida

La Policía Metropolitana de Barranquilla lo capturó por el delito de concierto para delinquir agravado, según anunció la institución, el pasado 31 de octubre.

“De acuerdo con las investigaciones, alias Ñao sería presunto integrante del Clan del Golfo. Esta estructura criminal se dedica a la comisión de homicidios selectivos, cobro de extorsiones y tráfico de estupefacientes, con injerencia en los barrios La Manga, Por Fin, El Bosque, Me Quejo, Santo Domingo y Santa María, así como en los municipios de Soledad, Malambo y Galapa”, detallaron en su momento.

‘Ñao’ presenta una anotación judicial por el delito de hurto y se encuentra priorizado dentro de los actores criminales dinamizadores del homicidio en el área metropolitana de Barranquilla.

Lea también: Un centro que clama el retorno de compradores para sobrevivir

Según las labores de inteligencia, el capturado cumplía el rol de sicario dentro de la estructura criminal, y estaría vinculado a por lo menos cinco homicidios ocurridos durante el año 2025, bajo las órdenes del cabecilla urbano conocido como alias Pastilla.