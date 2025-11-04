En la noche de este lunes festivo 3 de noviembre, un ataque a bala perpetrado en el barrio El Bosque de Barranquilla dejó a dos personas muertas y a otra más herida.

De acuerdo al reporte preliminar, el hecho se registró a las 7:35 de la noche, en la calle 57 A con carrera 9. Las víctimas, dos hombres y una mujer, se encontraban en la vía pública cuando fueron abordadas por dos sujetos armados que se movilizaban en dos motocicletas. Los agresores accionaron armas de fuego y luego huyeron del sitio.

La Policía Metropolitana de Barranquilla identificó a los dos hombres que murieron en el ataque a bala. El primero fue identificado como Carlos Alfonzo Palmita Cabarcas, quien recibió un disparo en el tórax posterior, fue trasladado a la Clínica San Ignacio, donde murió minutos después; el segundo llevaba por nombre Keyner Andrés Pérez Morales, quien tenía dos impactos de bala en el tórax posterior y también falleció siendo atendido en el mismo centro de salud.

Por su parte, la mujer que resultó herida fue identificada como Vanessa María de la Matta Pava, de 21 años. Tiene una herida en el antebrazo y otra en el tórax. Se conoció que se encuentra estable.

La PMB adelantó las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del hecho, así como dar con el paradero de los atacantes.