Por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica este martes 5 de noviembre, habrá cortes de energía Barranquilla y su área metropolitana.

En Barranquilla las intervenciones se llevarán a cabo en un en la calle 37 con la carrera 45, donde personal técnico de Air-e Intervenida adecuará los bajantes de un transformador, en el horario comprendido entre las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Mientras tanto en Soledad, en el barrio Costa Hermosa hay obras programadas en la carrera 50 con la calle 20, desde las 9:10 am hasta las 5:00 pm.