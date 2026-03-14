La Sala Penal del Tribunal Superior de Montería condenó a 38 años y 4 meses de prisión a Dairo José Clemente Peñata, alias Julián, presunto integrante del Clan de Golfo, señalado de ser responsable de una ola de asesinatos selectivos en 2017.

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La decisión del Tribunal revocó un fallo absolutorio de primera instancia y sentenció Clemente Peñata para que responda por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

Además, le impuso una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por 20 años.

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De acuerdo con la Fiscalía, Clemente Peñata hizo parte de una estructura sicarial, a la que se le atribuyen tres crímenes perpetrados entre febrero y mayo de 2017, en Montería.

Al parecer, miembros del Clan del Golfo habrían señalado a las víctimas como objetivos de los ataques.

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