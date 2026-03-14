En las últimas horas fue reportado un atentado con explosivos contra una infraestructura vial en carreteras del departamento del Cesar.

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Se trata de la activación de un petardo, en el tramo Curimaní-San Roque, que conduce a Valledupar y demás departamentos de la zona norte de la Costa Caribe.

Según la información suministrada por las autoridades, dicha acción delincuencial no dejó personas heridas ni daños materiales en la infraestructura del puente o de la carretera.

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Al lugar llegó personal de la Policía Nacional y tropas del Ejército para acordonar la escena. La vía fue cerrada mientras se realizaban las labores de verificación y descartar la presencia de más explosivos, pero después fue habilitada recuperando flujo normal vehicular.

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Finalmente, personal de inteligencia adelanta las investigaciones para establecer los autores materiales, los cuales hasta el momento se desconocen. Es importante recordar que esta es una zona de alta injerencia del Grupo Armado Organizado (GAO) Ejército de Liberación Nacional (ELN), sin embargo, no se descartan otros posibles móviles.