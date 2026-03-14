La Fiscalía 16 Local de Sincelejo adscrita al Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) archivó la investigación que le adelantaba al diputado sucreño por el Centro Democrático, Luis Alfonso Álvarez Padilla, por el delito de violencia intrafamiliar.

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La decisión del ente investigador-acusador se produjo luego de probar la inexistencia del hecho, es decir, lo que denunció en su momento la entonces pareja sentimental del diputado y actual Señora Colombia World Internacional 2025, la cordobesa Welkin Liseth Negrete Pinedo, no fue cierto.

En una denuncia que la presunta víctima hizo adujo que entre los años 2022 y principio de 2024 fue víctima de violencia intrafamiliar manifestada en “agresiones físicas y verbales el 8 de diciembre de 2022 (insultos, empujones, golpes en costillas, espalda, brazo y pierna izquierda); agresiones adicionales en octubre 2023 en lo que se dijo por la señora Welkin Negrete, frente a los hechos ocurridos días antes de las elecciones territoriales para el año 2023; posibles maltratos verbales ocasionados el 13 de enero de 2024 por parte del señor Luis Alfonso Álvarez Padilla, y amenazas recurrentes con armas de fuego de fecha 18 de julio de 2024 donde, según la denunciante, el señor Luis Alfonso Álvarez Padilla, manipuló armas en presencia de ella y de la niña (hija de la víctima), recibiendo amenazas de muerte”, se lee en el auto que archivó la investigación.

Sin embargo, la investigación adelantada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía permitieron establecer una serie de inconsistencias entre lo denunciado y lo hallado por los investigadores en el campo, por ejemplo, ella denunció una agresión de la que habrían sido testigos vecinos porque estaban en una fiesta de la familia Álvarez-Negrete, pero “no aporta el nombre de ninguno de ellos (vecinos) y de las diferentes labores de vecindario realizadas en el sector a lo largo de la investigación, no se logró advertir ninguna manifestación que corroborara la existencia de esas agresiones”.

Estos hechos fueron en el año 2022 y la Fiscalía tuvo que archivar, pero ante el pedido de su defensa fue reaperturada la investigación a finales de 2024 y la supuesta víctima nuevamente fue escuchada en entrevista y allí ratificó que “fue víctima de su exesposo el señor Luis Alfonso Álvarez, de constantes lesiones, agresiones físicas, verbales, psicológicas y amenazas”.

Al comparar las versiones la Fiscalía encuentra “inconsistencias en la descripción de los hechos del 8 de diciembre de 2022. Obsérvese como la declaración de 2024 no mantiene ni reitera la precisión sobre los golpes, insultos ni lesiones descritas originalmente, es decir no reitera ni menciona nada sobre los hematomas, ni heridas producto de los golpes específicos denunciados en 2022; elemento importante para establecer corroboración periférica de las lesiones usando como elemento de contraste la epicrisis aportada por la víctima. No existe precisión ni referencia sobre un soporte que permita validar el detalle temporal, con la ampliación del relato dos años después la víctima se concentra en introducir circunstancias y hechos nuevos, no mencionados en la primera denuncia, lo que evidencia una ausencia de reconstrucción retrospectiva que afecta la credibilidad del testimonio. Sobre este respecto es importante determinar qué a esa altura en la investigación no existe elemento material probatorio que permita un análisis retrospectivo de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permita concluir la existencia del presunto acto de violencia intrafamiliar de fecha 08-12-2022 ni de los nuevos hechos puestos en conocimiento por la víctima”, dijo la Fiscalía.

En el proceso también es evidente que en marzo de 2024 la denunciante le dijo a la Fiscalía “NO continuar más con esta investigación señalando que el procesado no se ha vuelto a meter con ella y que ya se encuentran separados”, pero el 12 de septiembre de 2024 la señora Negrete Pinedo “pone de presente la existencia de unas amenazas recurrentes con armas de fuego ocurridas el día 18 de julio de 2024 donde, según la denunciante, el señor Luis Alfonso Álvarez Padilla, manipuló armas en presencia de ella y de la niña (hija de la víctima), recibiendo amenazas de muerte, situación que según la declarante conoció la policía nacional quien impuso un comparendo al procesado”.

La Fiscalía también detalla que las versiones de un hermano y de la mamá de la víctima sobre las agresiones de diciembre de 2022 tienen “múltiples inconsistencias fácticas, contradicciones con el material probatorio y divergencias notorias con las versiones previas de la propia denunciante y de la menor de edad, que impiden otorgar credibilidad a sus afirmaciones. De tal manera que, no se le puede dar credibilidad a un testimonio después de constatar la falta de confirmación periférica del mismo y la ausencia de coherencia entre ellos, recordemos que las pruebas deben analizarse en conjunto, logrando establecer armonía y corroboración entre ellas, esta incoherencia y falta de constatación generan muchas dudas a este funcionario, máxime si se tiene en cuenta que los familiares describen un episodio de golpes tan violento, que habría requerido intervención médica inmediata, pero del análisis de la historia clínica se observa que acudió al CAMU casi 60 horas después del hecho y sin que se describa la antigüedad de las lesiones”.

El CAMU al que Negrete acudió fue al del municipio de Cereté, en Córdoba, y no a una clínica muy cercana a su casa y donde ocurrieron los supuestos hechos en el barrio Los Alpes, de Sincelejo.

La Fiscalía también acudió al análisis de las redes sociales de los involucrados en la investigación y de acuerdo al material fílmico hallado precisa que “tras la valoración integral de los elementos materiales probatorios, se concluye que no se encuentra acreditada la ocurrencia del tipo penal de violencia intrafamiliar el 8 de diciembre de 2022. El material probatorio indica que, No hay evidencia de agresiones físicas o psicológicas provenientes del señor Luis Alfonso Álvarez Padilla, existen contradicciones por parte de la denunciante que disminuyen la credibilidad de su relato, no se dispone de elementos objetivos que permitan sostener que el hecho denunciado ocurrió con relevancia penal, es decir no existe ninguna versión neutral y presencial que confirme ninguno de los extremos relatados por los familiares de la víctima, y el único que existe, entra a contradecirlos, lo que genera un contraste probatorio que invalida la supuesta agresión física relatada por ello”.

Otra denuncia tardía

Sobre otra denuncia instaurada el 16 de enero de 2024 por hechos ocurridos el 22 de octubre de 2023 en los que ella dice que “el día antes de las elecciones me pegó por unas escrituras de un inmueble. Cada vez que se emborracha la agrede verbalmente dice que me va a matar. El día sábado 13 de enero le pidió el dinero para pagar a los empleados y me gritó palabras groseras y me dijo que me largara de la casa …, puedo aportar fotografía de los maltratos”.

Sobre esto la Fiscalía tampoco logró establecer la veracidad de lo supuestamente ocurrido, como tampoco de las amenazas con arma, pero hay un testimonio de una testigo de la supuesta víctima que dice que ella, es decir, Welkin, lanzó una expresión que evidenció las ganas de querer “hacerle daño y hundir a diputado”.

Además, luego de instaurar las denuncias, que nunca fueron en tiempos cercanos a lo que habría ocurrido y entre las pruebas no hay exámenes médico-legales, Welkin Negrete siempre decía que quería dejar la investigación hasta allí porque ya no se habían presentado más agresiones en su contra.

El diputado, que siempre negó los hechos que su entonces pareja sentimental le atribuyó, la denunció a ella por los delitos de injuria, calumnia, falsa denuncia y fraude procesal “porque están alejados de la verdad y sin maniobras engañosas que utiliza esta señora para afectar la imagen, el buen nombre, la honra e incluso poner en tela de juicio su rol de diputado”.