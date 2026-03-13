La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó ayudas humanitarias de emergencia a las familias del corregimiento Boca Cerrada, en el municipio de San Onofre, al norte de Sucre, que se vieron afectadas por la acción de los dos frentes fríos registrados en el pasado mes de febrero.

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La gobernación de Sucre a través de la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo y en compañía de la Defensoría del Pueblo fue la encargada de hacer la entrega de dichas ayudas, entre las que hubo una donación de funcionarios del Ministerio del Deporte representada en ropa, calzado, frazadas, toldillos, alimentos no perecederos, medicamentos, útiles de aseo y elementos de higiene como alcohol y tapabocas.

Con estas ayudas, dijo la Gobernación en un comunicado, “se busca brindar alivio y acompañamiento a las familias que hoy enfrentan las dificultades generadas por la temporada de lluvias, reafirmando la importancia de la cooperación institucional para atender de manera oportuna a las comunidades más afectadas”.

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