Con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación de Sucre vienen realizando visitas de inspección y control en los establecimientos públicos de Sincelejo.

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Los seleccionados son especialmente los que distribuyen o comercializan productos sujetos con el impuesto al consumo, es decir, licores, cigarrillos y cervezas.

En el marco de las visitas los funcionarios brindan orientación a los comerciantes y administradores sobre la importancia de exigir y expedir la factura electrónica, así como de garantizar el pago adecuado de los impuestos.

Así mismo les recuerdan que la factura no solo respalda la legalidad de la mercancía, sino que también protege al consumidor y contribuye al recaudo de recursos que se traducen en inversión social para el departamento, de igual forma que la comercialización de productos sin el lleno de los requisitos legales puede acarrear sanciones económicas, cierre del establecimiento e incluso procesos penales.

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Finalmente ambas entidades invitan a comprar siempre productos legales.