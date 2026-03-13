Gracias a una alianza de la Gobernación de Sucre a través de su Banco de Alimentos y la Fundación Éxito unas 3 mil familias de la subregión Mojana que se vieron afectadas por la reciente emergencia invernal recibieron paquetes alimentarios.

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Entre los afectados fueron beneficiados los hogares donde hay madres gestantes y niños y niñas menores de seis años.

Las ayudas no solo llegaron a Guaranda y San Benito Abad, en la Mojana, sino también al municipio de San Onofre.

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La importante donación es posible también gracias a la solidaridad de miles de colombianos que, al momento de realizar sus compras, dijeron “sí” a las Goticas en las cajas de los almacenes del Grupo Éxito, sumándose así a una iniciativa que demuestra el poder de la colaboración y el compromiso social.

Lucía Arrieta, la gestora social de Sucre, ha liderado la entrega de los paquetes alimentarios.

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Esta iniciativa refleja cómo el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía puede transformar vidas y cuidar a las comunidades que más lo necesitan.