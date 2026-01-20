En el municipio de Aguachica, la Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal en articulación con Inteligencia Policial, logró un importante golpe al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, subestructura ‘Ferney Antonio López Polo’.

El procedimiento se desarrolló mediante la captura por orden judicial de dos presuntos integrantes de esta organización criminal, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Los capturados presuntamente son conocidos con los alias de ‘Morgan’ y alias ‘Machete’, quienes cumplirían funciones de sicarios de esta subestructura. De acuerdo con las investigaciones, estas personas serían los presuntos responsables de homicidios selectivos cometidos en el sur del departamento.

“Este es un importante golpe contra el grupo organizado Clan del Golfo, el procedimiento se desarrolló por orden judicial, los capturados deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por varios delitos”, indicó el comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales Vargas.