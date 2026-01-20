El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que este martes 20 de enero se llevó a cabo el primer consejo de seguridad ampliado de 2026 en la ciudad. Junto a las autoridades, el mandatario evaluó y tomó decisiones frente a las distintas estrategias que se pueden implementar para seguir fortaleciendo la protección de los ciudadanos.

Eder indicó que Cali inició el año con los homicidios disparados durante la primera semana. Sin embargo, esta tasa ya ha sido controlada y se viene “disminuyendo” en comparación con el mismo periodo de 2025.

Con el propósito de seguir reforzando la seguridad en la capital del Valle del Cauca, el alcalde pidió la colaboración de la ciudadanía para que vigile y denuncie cualquier hecho delictivo que amenace la tranquilidad de la comunidad.

Principalmente, Alejandro Eder hizo un llamado a denunciar hechos que puedan derivar en homicidios, por lo que decidió ofrecer una millonaria recompensa a quienes entreguen información sobre lugares donde alquilen o fabriquen armas en Cali.

“Estamos ofreciendo recompensas de hasta 20 millones de pesos para poder ubicar los lugares donde se venden o donde se alquilan armas para los delincuentes que están sembrando esta violencia en nuestra ciudad”, expresó el mandatario en un video.

Agregó que velar por la seguridad es un compromiso de todos, incluyendo la ciudadanía. “Nosotros, desde la Alcaldía, desde las distintas instituciones de seguridad, estamos comprometidos con la seguridad de los caleños, pero la seguridad la debemos trabajar entre todos”, sostuvo.

“Recuerden este programa de recompensas, para esta información y para otra información también que pueda ser útil para brindar seguridad a nuestra ciudad”, destacó.

Recordó que además se ofrece recompensa por información que ayude a prevenir nuevos ataques terroristas en la ciudad.

“En todo caso, ya arranca este 2026 y la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que estamos trabajando todos los días para que Cali sea una ciudad segura”, aseveró.