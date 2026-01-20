Las investigaciones para establecer las causas del fallecimiento del profesor de la Universidad Externado de Colombia, Neill Felipe Cubides, encontrado en zona rural de Usme, en Bogotá, avanzan bajo varias líneas.

El docente, que tenía 54 años, fue visto por última vez con su esposa y su hijo durante una cita por urgencias pediátricas en la Clínica del Country, el pasado jueves 15 de enero, ese día desapareció y cuatro días después –el lunes 19 de enero- su cuerpo sin vida fue hallado en la vereda Los Soches, en el sur de la capital.

Son dos hipótesis que barajan las autoridades respecto a las causas de la muerte del también funcionario de la Procuraduría que desempeñaba un cargo en la Unidad de Investigaciones Especiales, dependencia encargada de procesos sensibles.

Por eso la primera hipótesis indicaría que su fallecimiento tendría que ver con su trabajo dentro de la entidad, sin embargo, solo es una teoría por el momento y las pesquisas se adelantan para establecer su veracidad.

Otra de las posibles causas de su muerte estaría relacionado con el llamado “paseo millonario” y es que mientras el docente era buscado por sus familiares y autoridades durante cuatro días, en su correo electrónico se verificó los últimos movimientos bancarios y se identificaron transacciones realizadas en los sectores de Venecia y Fátima, en el sur de Bogotá.

Una primera transacción se registró un día después a las 1:35 de la madrugada por valor de $2 millones de pesos, seguida de otra por cuatro millones, y posteriormente una compra por 250.000 pesos, alrededor de la 1:50 a. m.

Las autoridades también investigan si el caso del docente estaría relacionado con otros crímenes registrados recientemente en Bogotá, que presentan características similares: primero extorsionan a las víctimas y luego las asesinan.

Noticias Caracol reveló que al menos otros cuatro casos más estarían siendo analizados y que se llevaron a cabo bajo el mismo modus operandis, sin que hasta el momento se descarte la posible existencia de una organización criminal que esté detrás de estos macabros asesinatos.

Neill Felipe Cubides era docente de cátedra de la Universidad Externado de Colombia, del programa de Comunicación Social y Periodismo y dictaba clases en primer semestre de Fundamentos de Matemáticas y en cuarto semestre de Fundamentos de Estadística y Programación.