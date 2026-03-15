La Fiscalía informó este domingo en un comunicado que las actividades investigativas con ocasión del crimen del profesor universitario, James Alberto Arboleda Cardona, ocurrido el 3 de octubre de 2024, en Medellín, “permitieron identificar y judicializar a Yovanny González Ulloa, alias Valencia o Valenciano”.

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Recordó el ente acusador que el docente se desplazaba en motocicleta por el occidente de la ciudad cuando fue interceptado por varias personas, “entre ellas el hoy procesado, quienes lo llevaron a un sendero peatonal del cerro El Volador. Allí le arrebataron el celular y las tarjetas bancarias, lo obligaron a entregar sus claves y, en medio de un forcejeo, le causaron varias heridas con arma blanca que le ocasionaron la muerte”.

Agrega el boletín que el cuerpo de la víctima fue abandonado en el lugar y encontrado dos días después; mientras que los asaltantes realizaron varias transacciones bancarias con sus tarjetas.

Ese mismo día, otro hombre fue abordado en el mismo sector por el grupo delictivo, que también le quitó los objetos de valor que portaba y le causó una herida con arma cortopunzante, añadió el organismo de investigación penal.

Por ello, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Arboleda Cardona los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todas las conductas agravadas.

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“El investigado, de nacionalidad venezolana, no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su presunta participación en este hecho, recientemente fue judicializado José Luis Rivas Mosquera”, concluye la información.