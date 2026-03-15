El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró en un comunicado que la implementación del nuevo modelo de pasaportes avanza con normalidad en el país.

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Esto, se lee, “teniendo en cuenta que en los últimos días se han presentado múltiples reportes de prensa sobre los procesos judiciales relacionados con la implementación del nuevo modelo de pasaportes”.

Al respecto, señala el Gobierno que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores está actualmente vinculado a dos procesos judiciales como demandado: el proceso promovido por la Procuraduría General de la Nación y la acción popular presentada por Nicolás Dupont.

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“Estos dos procesos están en su fase inicial, es decir en la discusión sobre su auto admisorio y en ningún momento constituyen sentencia desfavorable alguna en contra del Fondo Rotatorio y las entidades vinculadas para la producción de los pasaportes”, asevera la cartera diplomática.

Frente a este asunto, advierte el boletín, “se ha querido desinformar la opinión pública equiparando procesos que apenas se inician, con fallos en contra de estas entidades”.

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Agrega el reporte que en el proceso de la Procuraduría, que se tramita en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Fondo Rotatorio interpuso a principios del año un recurso de reposición contra el auto admisorio “porque se considera que las controversias deben ser discutidas por un tribunal de arbitramento internacional, que es el juez del contrato en atención a la cláusula compromisoria pactada. También se planteó la necesidad de agotar la conciliación prejudicial, en atención a la reforma introducida por la Ley 2220 de 2022 que estableció la conciliación previa obligatoria para conflictos entre entidades públicas”.

Precisa la información que el despacho del magistrado José Élver Muñoz Barrera resolvió el recurso el pasado 9 de marzo. Consideró que no era necesaria la conciliación y precisó que la existencia de cláusula compromisoria es un asunto que debe ser estudiado más adelante. Por ello indica la Cancillería que el Fondo Rotatorio continuará atendiendo el proceso, presentará escrito de contestación de demanda en las próximas semanas “y dará al honorable tribunal todas las explicaciones que le permitirán concluir que el convenio tripartito no se encuentra afectado por ninguna causal de nulidad, y que la estructuración del nuevo modelo de pasaportes, si bien es novedosa, no tiene ninguna ilegalidad y representa un gran avance para el Estado colombiano”.

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Y concluye que en relación con la acción popular presentada por Nicolás Dupont, que se tramita en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón admitió demanda en el mes de enero. El Fondo Rotatorio se ha opuesto a la tramitación de este proceso porque considera que “la demanda no cumple con los requisitos legales y por lo tanto no debió ser aceptada. Luego de intentar los recursos posibles ante el Tribunal Administrativo ha presentado una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el objeto de solicitar la protección a los derechos fundamentales al debido proceso, que se afecta cuando se admite un reclamo sin cumplir las exigencias legales”.