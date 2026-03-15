Un hombre de 39 años fue capturado y enviado a la cárcel tras ser señalado de haber acabado con la vida de su madre en medio de una discusión, en Cali.

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Todo ocurrió el pasado 27 de febrero, cuando las autoridades acudieron a una vivienda ubicada en el barrio Villa San Marcos, en el sector oriental de la ciudad, luego de que se reportara una situación violenta dentro del hogar.

Tras la intervención de las autoridades, se confirmó la muerte de una mujer de 64 años, lo que dio inicio a las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen.

#Atención.



Las autoridades capturaron a Cristián Albeiro Díaz, señalado de as3sin4r a su madre porque no le quiso dar dinero para droga en #Cali



La víctima fue Nancy Díaz Osorio, una reconocida animalista de la ciudad.



Será condenado por feminicidio #Noticias pic.twitter.com/YUCtGmMX1F — Ya Celacanto (@YaCelacanto) March 11, 2026

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Cali, los investigadores lograron reunir elementos que permitieron solicitar una orden judicial contra el principal sospechoso.

Se trata de Cristian Albeiro Díaz, conocido como alias “Cristian”, quien fue detenido posteriormente por su presunta responsabilidad en el homicidio de su madre.

Según las indagaciones preliminares, el ataque habría ocurrido después de que el hombre pidiera dinero a la mujer y esta se negara a entregárselo. Las autoridades indicaron que el dinero presuntamente iba a ser utilizado para la compra de sustancias psicoactivas.

Este es el momento en el que capturan a Cristián Albeiro Díaz, señalado como presunto responsable del feminicidio agravado de su propia madre, líder animalista de 64 años en Cali.



La captura se realizó en el barrio Popular y un juez le dictó medida de aseguramiento

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Vecinos del sector señalaron que la mujer era una persona muy conocida en el barrio por su trabajo en defensa de los animales.

De acuerdo con habitantes de la zona, la víctima participaba activamente en actividades relacionadas con la protección y cuidado de animales, además de colaborar con una fundación dedicada a esta causa.

Asimismo, el procedimiento de captura se llevó a cabo en la Comuna 4 de Cali. Posteriormente, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías.

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Durante la audiencia judicial, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado. El juez decidió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal.