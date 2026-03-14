Con el propósito de facilitar los trámites que pueden llegar a ser tediosos, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció un trasnochón con el objetivo de conocer en detalle opciones de financiación para vivienda para los colombianos.

Lea también: El meteorólogo Max Henríquez alertó que en los próximos días en Colombia “se van a juntar” dos eventos climáticos

“Sabemos que el día a veces no alcanza. Por eso llega el Trasnochón FNA, una jornada especial para afiliados con atención en horario extendido para conocer opciones de financiación de vivienda”, informó la entidad a través de sus redes sociales.

El FNA aseguró que esta es una jornada pensada para aquellos que no pueden acercarse a los puntos de atención durante el día. “En este horario especial podrás visitarnos y radicar tu solicitud de crédito de manera fácil y oportuna”.

Además de recibir atención ágil, podrá obtener su preaprobado en minutos, solicitar financiación hasta del 100 % de su vivienda, conocer ofertas de constructoras e inmobiliarias y accede a descuentos del programa Juntos, un sistema exclusivo de beneficios de la entidad.

Lea también: Por tercera vez fijan una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero

Los tranochones se llevarán a cabo entre el 17 al 19​ de marzo de 2026 en los que estarán habilitados cinco puntos de atención en todo el país: Bogotá CNA (Cll. 12 #65 -11, Zona Industrial), Bogotá CAN (Cll. 44 #52 – 06), Bucaramanga (Cra. 19 #36 – 03, Centro), Cali (Cra. 56 #5 – 80, Av. Guadalupe) y Medellín (Cra. 55 #42 – 90, Plaza de la Libertad, Local 203 – 204).

Durante los tres días los asesores del Fondo Nacional del Ahorro atenderán en el horario de las 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Recomendaron también revisar los documentos que necesita para solicitar o legalizar su crédito “así podremos atenderte más rápido y hacer tu proceso más ágil”. Los documentos necesarios para su trámite los puede consultar a través de este enlace.

Lea también: Góber Briasco, campeón con Junior en 1993 y 1995, está en UCI tras sufrir infarto

FNA llega a Barranquilla con feria de vivienda y créditos sin cuota inicial

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) realizará en Barranquilla una nueva jornada de FNA por Colombia, la feria de vivienda que permitirá a cientos de familias acceder a soluciones de financiación para adquirir o mejorar su hogar.

El evento se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en Comfamiliar sede Caribe (Cra. 30 #1B-99, junto a la clínica Portoazul), en horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., donde los ciudadanos podrán recibir asesoría personalizada y avanzar en el proceso para obtener su crédito de vivienda.

Durante estos tres días, los barranquilleros podrán acceder a financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda, sin cuota inicial, con una tasa preferencial desde el 9,50 % efectivo anual para la compra de vivienda nueva o usada de interés social (VIS hasta 135 SMMLV) o de interés prioritario (VIP hasta 90 SMMLV).

Lea también: Regasificadora en Palermo se convertirá en una alternativa para enfrentar déficit de gas

Cabe precisar que esta línea de crédito no establece un límite de ingresos para los solicitantes y permite tramitar el crédito de manera individual, conjunta con un familiar o con el respaldo de un deudor solidario.

“En el Fondo Nacional del Ahorro trabajamos para que cada vez más colombianos puedan dejar atrás el arriendo y avanzar hacia la construcción de su propio patrimonio. Con estas ferias acercamos el crédito y la educación financiera a las regiones, para que las familias encuentren soluciones reales que les permitan cumplir el sueño de tener vivienda propia”, señaló Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA.

Los interesados podrán acercarse al evento para recibir asesoría personalizada, afiliarse al fondo mediante el traslado de cesantías o a través de un Ahorro Voluntario Contractual, y avanzar en el proceso para obtener su crédito.

Además de la compra de vivienda, el FNA ofrecerá alternativas de crédito para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares realizar remodelaciones que mejoren las condiciones de habitabilidad, como cocina o baño, cambio de pisos, pintura, ampliaciones o reforzamientos estructurales del inmueble. Estos créditos ofrecen financiación de hasta el 70 % y plazos de hasta 20 años, con condiciones preferenciales para hogares de menores ingresos.