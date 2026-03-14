Un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel a una mujer de 37 años que presuntamente grabó y posteriormente divulgó videos íntimos de su hija menor de edad con discapacidad cognitiva.

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De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, Los hechos ocurrieron en octubre de 2025 en una vivienda del barrio Castilla de Medellín (Antioquia), donde, al parecer, la procesada realizó tocamientos de carácter sexual a la menor, de 12 años.

Estos vejámenes sexuales habrían ocurrido en presencia de otra persona que habría grabado, almacenado y divulgado el abuso.

La procesada no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de pornografía con menor y actos sexuales con menor de 14 años.

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Condenan a mujer en Cartagena que obligó a adolescente a sostener relaciones con hombres

Los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (Bolívar) revocara la decisión que, en primera instancia, absolvió a Maryis Angélica Berrío Montes, de 53 años, responsable de instrumentalizar sexualmente a una adolescente de 17 años.

En ese sentido, la mujer fue condenada a 15 años y 3 meses de prisión por obligar a la menor de edad para que sostuviera relaciones íntimas con varios hombres en hechos que ocurrieron el 8 de marzo de 2018 en el Berrío Montes, en la capital bolivarense.

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Por esto, y mediante orden judicial, la Policía Nacional capturó a la sentenciada el pasado 7 de marzo en el barrio La Castellana de Cartagena para que cumpla con la condena impuesta. Además de su sentencia en prisión deberá pagar una multa de 67 salarios mínimos legales vigentes.