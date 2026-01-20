Un día después de que el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, protagonizara un nuevo caso de ‘fuego amigo’ en el interior del Gobierno tras sus señalamientos que tienen que ver con supuesto “poder” del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, en la Fiscalía, la esposa de este funcionario presentó la renuncia a su cargo en el ente acusador.

Andrea del Pilar Verdugo venía desempeñándose en ese puesto bajo la administración de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, pero se conoció que este martes presentó su renuncia la cual se dio en medio de críticas de Rodríguez contra Idárraga, a quien señaló de haber estado detrás de la imputación de cargos en su contra por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la cual fue retirada horas después por problemas de competencias de fiscales.

“Hay alguna presión por parte de personas como, por ejemplo, el doctor Idárraga que ha se ha esforzado en los últimos días por achacarme a mí que desde la Unidad Nacional de Protección lo tenemos chuzado o que manejamos el famoso Pegasus. Él ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, de que su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía, entonces yo no descartaría que pueda de pronto ser una de las de las razones por las cuales se está llevando este proceso de una manera que no es normal”, puntualizó.

Aunque el ministro encargado no se ha pronunciado al respecto, su esposa decidió retirarse del cargo sin dar mayores detalles. Sin embargo, se conoció que Verdugo tiene funciones en la Fiscalía expresamente administrativas y no tendría mayor incidencia en lo denunciado por el director de la UNP.

Sobre la esposa del ministro Idárraga se sabe, de acuerdo con la página de la Fiscalía, que es una abogada egresada de la Universidad Libre, especialista en alta dirección del Estado de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP. Además, es especialista en gestión de desarrollo administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada.

¿Por qué retiraron la imputación en contra de Augusto Rodríguez?

La firma de abogados de la familia de Miguel Uribe Turbay recibieron con sorpresa y preocupación la decisión de la Fiscalía de retirar la imputación en contra de Rodríguez por prevaricato por omisión en elmagnicidiodel senador y precandidato presidencial, fallecido en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.

“Nuestra firma manifiesta su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodriguez Ballesteros. Sin embargo, entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”, indicó en un comunicado.

La Fiscalía explicó que cambió su decisión de imputarlo porque la solicitud fue hecha por un fiscal de Administración Pública de Bogotá que no tenía competencia para hacerla, por lo que esta medida busca evitar “futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado”.

Lea: Director de la UNP había dicho que el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, estaba detrás de la imputación de la Fiscalía en su contra

Ante esto, la firma de abogados señaló que confía en la “articulación urgente, oportuna y eficaz” entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295.