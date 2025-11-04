Bancolombia informó en las últimas horas que llevará a cabo un mantenimiento programado en sus sistemas digitales durante dos días de esta semana. La entidad enfatizó que la idea es reforzar la estabilidad y seguridad de sus canales, tras los recientes inconvenientes registrados en sus plataformas.

Las actualizaciones se desarrollarán el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre, ambos días entre las 12:00 a.m. y la 1:00 a.m. Durante el mantenimiento los usuarios no podrán acceder a la app Bancolombia Personas, ni realizar transferencias, pagos, recargas o consultas a través de canales virtuales.

“Haremos un mantenimiento en nuestros sistemas el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: comienza a las 12:00 y termina a la 01:00 de la mañana. En esta hora, puedes pagar con tus tarjetas o retirar en cajeros y corresponsales”, se lee en el comunicado de la entidad bancaria.

Por otro lado, el banco aclaró que durante el mantenimiento de la app los clientes podrán seguir usando los cajeros automáticos, corresponsales bancarios y las tarjetas de débito y crédito, de forma normal.

La entidad bancaria espera que el mantenimiento, al hacerse en una franja horaria de poco uso, impacte poco en los clientes y usuarios.

Este mantenimiento programado se da luego de que hace algunos días las plataformas de Bancolombia y Nequi presentaran algunas fallas, lo que generó en su momento quejas y demoras en operaciones habituales.

La entidad enfatizó que este tipo de mantenimiento es precisamente para evitar interrupciones mayores y garantizar mayor estabilidad en el futuro. También busca mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer los mecanismos de seguridad digital.

Mantenimiento de Nequi

Por otro lado, Nequi, la billetera digital vinculada al mismo grupo financiero de Bancolombia, anunció que el martes 4 de noviembre, entre las 2:00 y 3:00 de la madrugada, se realizó un mantenimiento en su aplicación móvil.

La intención fue optimizar el sistema, reforzar la seguridad y asegurar un mejor rendimiento en las operaciones electrónicas.